AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Altekma, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını AllPower Akü Cizre Belediyespor'dan orta oyuncu Emin Gök 'le sözleşme imzalayarak tamamladı. İzmir 'de daha önce de 2007-2013 yılları arasında Arkas Spor formasını giyen ve bu kulüpte Challenge Cup, lig ve Türkiye Kupası 'nda şampiyonluklar yaşayan 34 yaşındaki oyuncu, 2013-2015 yılları arasında Fenerbahçe , 2015-2019 yılları arasında ise Galatasaray , 2019-2021 yıllarında Ziraat Bankkart'ta forma giydi. Emin, Altekma'ya imza atıp 9 yıl sonra İzmir'e döndü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Altekma transferde Emin Gök'ü aldı - Son Dakika

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