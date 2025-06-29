Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen Uluslararası Plaj Voleybolu Türkiye Serisi Aydın etabı sona erdi.
Türkiye Voleybol Federasyonu ve Aydın Büyükşehir Belediyesinin iş birliğindeki organizasyonun finali Tekstil Park'ta gerçekleştirildi.
Kadınlarda Kseniia Mazur-Anna Kalchenko ile final oynayan Merve Çelebi-Yaren Sencer ikilisi şampiyon oldu.
Erkeklerde de Yasin Baysal-Tarık Gül ile karşılaşan Yusuf Özdemir-Batuhan Kuru ikilisi şampiyonluğa ulaştı.
Dereceye giren sporculara kupaları, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Polat Bora Mersin ile Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş tarafından verildi.
Son Dakika › Spor › Aydın Plaj Voleybolu Türkiye Serisi Tamamlandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?