Aydınlı sporcudan çifte madalya - Son Dakika
Üye Girişi

Aydınlı sporcudan çifte madalya

30.05.2022 10:17
Aydınlı sporcudan çifte madalya

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi sporcularından Cuma Özcan (17), geçtiğimiz gün Bursa'da düzenlenen U18 Türkiye Şampiyonası'ndan 2 madalya ile birden döndü.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi sporcularından Cuma Özcan (17), geçtiğimiz gün Bursa'da düzenlenen U18 Türkiye Şampiyonası'ndan 2 madalya ile birden döndü.

Türkiye'nin en iyi altyapı atletlerini bir araya getiren Spor Toto Türkiye U-18 Atletizm Şampiyonası, Bursa Atıcılar Pisti'nde 26-27 Mayıs'ta yapıldı. Bursa'daki Türkiye U-18 Atletizm Şampiyonası'nda iki gün boyunca büyük bir mücadele yaşandı. 800'den fazla atletin boy gösterdiği şampiyonada bayrak yarışları ve çoklu branşlarda da dahil olmak üzere toplam 43 branşta müsabaka gerçekleştirildi. İki ay sonra İsrail'de yapılacak Avrupa U18 Atletizm Şampiyonası öncesinde şampiyona barajlarının kovalandığı müsabakalarda ayrıca 12 Haziran'daki Balkan U18 Atletizm Şampiyonası'na gidecek olan Milli Takım da şekillenmiş oldu.

Şampiyonada Aydın'ı temsil eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi sporcularından 17 yaşındaki Cuma Özcan ise şampiyonadan 2 madalya ile döndü. Kıyasıya mücadelelere sahne alan müsabakalarda Aydınlı genç sporcu, 3 bin metreyi 8 dakika 50 saniyede tamamlayarak ikinci, 2 bin metre engelli yarışını ise 6 dakikada tamamlayarak üçüncü oldu.

Aldığı sonuçlar ile başarı elde eden Özcan, U-18 Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'na da katılmaya hak kazandı. Genç sporcuyu tebrik eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, başarılarının devamını diledi. - AYDIN

YORUMLAR
500
İnegöllü sporcular Bursa karmasında tarih yazıyor İnegöllü sporcular Bursa karmasında tarih yazıyor Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası tamamlandı Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası tamamlandı
Kaynak: İHA

Türkiye, gençlik, Aydın, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydınlı sporcudan çifte madalya - Son Dakika


Son Dakika
15:00 İngiliz gazetesi The Guardian İmamoğlu'nu yazdı: Erdoğan'ın rakibi mi olacak yoksa 1 Haziran'da siyasetten men mi edilecek?
14:58 Rezidansta işkence gören kadın eski sevgilisinden şikayetçi olmadı
14:54 Konseri iptal edilen Melek Mosso'dan sonra Funda Arar ve Derya Uluğ'da geri çekilmişti! Sahne alacak isimler belli oldu
14:44 İran'da dini nikahlı eşinden boşanıp İstanbul'a gelen adam, eski eşinin akrabaları tarafından silahlı saldırıya uğradı
14:43 Gözyaşları içinde kulübüne veda eden Marcelo için Fenerbahçe harekete geçti
14:41 Türkiye'de ilk kez 100 milyonda bir görülen PLS 3 hastalığının ameliyatı yapıldı
14:31 RTÜK'ten yayında bardak fırlatan Selçuk Tepeli'ye ceza
14:24 Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan'a yönelik, "yurt dışına para aktarıyor, kaçacak" iddialarına RTÜK para cezası verdi! Karara CHP'den sert tepki geldi
14:24 3600 ek gösterge düzenlemesinde sona gelindi
14:16 Trabzonspor ile Anthony Nwakaeme arasında anlaşma sağlanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 15:17:29. #1.13#
SON DAKİKA: Aydınlı sporcudan çifte madalya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement