Spor

1907 ÜNİFEB ve ÜNİFEB Mezunlar Derneği tarafından düzenlenen "Aydınlık Gelecek Ödülleri" sahiplerini buldu. Geceye katılan milli futbolcu Cengiz Ünder, UEFA Konferans Ligi'nde oynayacakları Union SG maçı için, "Umarım Union SG maçında iyi bir skor elde ederiz" dedi.

1907 ÜNİFEB forumlarında gerçekleştirilen ve binlerce üniversitelinin oylarıyla seçilen 'Aydınlık Gelecek Ödülleri 2023' için ödül töreni düzenlendi. Kadıköy Belediyesi Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi'ndeki etkinliğe Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Baki, Kemal Danabaş, Can Gebetaş, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Futbol A Takımı İdari Menajeri Emir Yolaç, futbolculardan Ferdi Kadıoğlu ve Cengiz Ünder, birçok branştan sporcular ve davetliler katıldı.

Ödül töreni öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, özel bir gece olduğunu ifade etti. Kendisi için pozitif bir akşam olduğunu vurgulayan Baki, "Tribün zamanlarımda ÜNİFEB'in kuruluş zamanlarına şahit olmuş birisiyim. Kurucu üyelerinde benim can dostlarım var. O gün de Fenerbahçe'nin aydınlık yüzüydü, bugün de aydınlık yüzü. Bu çeyrek asırda birçok arkadaşım önemli pozisyona geldiğini gördüm. Hiçbir zaman Fenerbahçe'yi unutmadıklarını, Fenerbahçemize katkı vermeye çalıştıklarını gördüm. Hala görmeye devam ediyorum. Dolayısıyla bu akşam hem mutluyum hem de eski dostları görünce yaşlandığımı hissettim. Beni davet ettikleri için de çok mutlu oldum" dedi.

Bu sezon transfer edilen futbolculardan övgüyle bahseden Baki, geceye katılan Ferdi Kadıoğlu ve Cengiz Ünder için, "Benim için en sevdiğin çocuğu seçmek gibi bir şey. Hepsinin katkıları oldu. Cengiz, kadife ayağıyla bize çok maç çözdü. Ferdi, lokomotif gibi nereye koysan oynuyor. Bu sene transfer ettiğimiz Balkanlar da çok büyük katkı verdiler. Doğru isimler burada. Bugün kim gelse benim için problem yoktu" diye konuştu.

"Tribünlerde vereceğimiz destekle bu takımı şampiyon yapacağız"

Sezonun kalan bölümüyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Selahattin Baki, "Ligin boyu kısaldı. Bu seneki destek muazzam, bundan sonra verilecek destek; biz bambaşka bir camiayız. Bu sene şampiyon olmamız çok önemli. Son 10-11 haftalık süreçte arada Avrupa maçları ve kupa maçımız var ama ciddi anlamda düşüşler-kalkışlar olabilir. Yanımızda olmaya devam etsinler. Dış faktörlerle ne kadar uğraştığımızı iyice görmeye başladılar. Zaferin Rengi filmini izlesinler, o zamanlarda Fenerbahçe nasıl yoğrulmuş, Atatürkçülüğü ile, Türkçülüğü ile nasıl özel bir camiayız insan farkına veriyor. Tribünlerde vereceğimiz destekle bu takımı şampiyon yapacağız. Biz öyle bir camiayız ki; doğuştan Türk'üz, Allah'ın lütfu ile Fenerbahçeliyiz" diyerek sözlerini noktaladı.

Cengiz Ünder: "Umarım Union SG maçında iyi bir skor elde ederiz"

Ödül için geceye katılan sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu Cengiz Ünder de basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe camiası için çok özel bir gece. Burada olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Ödül alacağım için de ayrıca heyecan duyuyorum" dedi.

Perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında karşılaşacakları Union SG maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ünder, "İyi bir rakibe karşı mücadele edeceğiz. Belçika Ligi'nin de lideri. Son zamanlarda iyi bir performans göstermiş bir ekip. Özellikle Liverpool'a karşı da inanılmaz bir performansları vardı. Umarım bu maçta da iyi bir skor elde ederiz. Bunu yapabilecek bir takıma sahibiz" şeklinde konuştu.

"Taraftarımızın karşısında iyi bir futbol sergilemek istiyoruz"

Ligde pazar günü konuk edecekleri Pendikspor maçıyla ilgili sorulan soruya Cengiz şu yanıtı verdi:

"Konferans Ligi'nde gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz, en büyük hedeflerimizden biri de finale kalabilmek. Ondan sonra Pendik maçını düşüneceğiz. O maçta da taraftarımızın karşısında iyi bir futbol sergilemek istiyoruz. Şu an bu güçteyiz, takımımızın performansı da iyi. Bunu da hem perşembe günü hem pazar günü göstereceğimize inanıyorum."

Cengiz Ünder, stili ile ilgili ise, "Yakın çevrem ve kız arkadaşımla bu konuları tartışıyorum. Genelde kendim yapmaya ve takip etmeye çalışıyorum" diye konuştu.

"Ben değil onlar düşünsün"

Son lig maçının ardından yaptığı açıklama hatırlatılan Cengiz, "Genelde maçlarda sol ayağımı kapatmaya çalışıyorlar. Hızım ve kuvvetim var, sağ taraflarından da rahatlıkla geçebilirim. Ben değil onlar düşünsün" diye yanıtladı.

Gecede ödüle layık görülen isimler şöyle:

2023 Yılı Yılın Erkek Basketbolcusu

Nigel Hayes-Davis

Yılın Kadın Basketbolcusu

Emma Meeseman

Yılın Erkek Futbolcusu

Ferdi Kadıoğlu

Yılın Golü

İrfan Can Kahveci (Sivasspor)

Yılın Farkındalık Ödülü

Cengiz Ünder (29 Ekim'de takım arkadaşlarına yapmış olduğu Nutuk hediyesi)

Yılın Transferi

Edin Dzeko

Yılın Gelecek Vadeden Sporcusu

Derin Atakan ve Kuzey Tunçelli

2023 Yılı Yılın Kadın Futbolcusu

Fatma Kara

2023 Yılı Yılın Kadın Voleybolcusu

Melissa Vargas

Yılın Erkek Voleybolcusu

Yiğit Gülmezoğlu

Yaşam Boyu Başarı Ödülü

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar

Cumhuriyet 100. Yıl Özel Ödülü

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün cumhuriyetin 100. yılı ile alakalı yaptığı bütün çalışmalar

Farkındalık ödülü

Volkan Demirel

Yılın antrenörü

Can Aksu (Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı)

2023 Yılı Yılın Paralimpik Sporcusu

Yamaç Yüksel

Yılın Olimpik Sporcusu

Buse Naz Çakıroğlu

Yılın Takımı Ödülü

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı

Yılın Kadın Sporcusu

Eda Erdem Dündar

2023 Yılı Yılın Erkek Sporcusu

Emre Sakçı

2023 yılı yılın spor gazetecisi

Ahmet Selim Kul

Yılın Spor Programı Ödülü

Euroleague Basketball Podcast

ÜNİFEB Onur Ödülü

Can Gebetaş

Yılın Projesi Ödülü

İlker Alıcı (Fenerbahçe Spor Kulübü Pazarlama Müdürü)

Fenerbahçe Tarihi Farkındalık Ödülü

"Zaferin Rengi" filmi

ÜNİFEB Özel Ödülü

1907 ÜNİFEB ve Ünifeb Mezunlar Derneği - İSTANBUL