Ayvalıkgücü, kırmızı kartla 10 kişi kalıp Söke 1970 SK ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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Ayvalıkgücü, kırmızı kartla 10 kişi kalıp Söke 1970 SK ile 1-1 berabere kaldı

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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Ayvalıkgücü Belediyespor ile Söke 1970 SK, Ayvalık'ta 1-1 berabere kaldı. 69'uncu dakikada Adnan Demir'in kırmızı kartıyla 10 kişi kalan ev sahibi Ayvalıkgücü puanını 10, Söke 6 yaptı.

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta Ayvalıkgücü Belediyespor ile Söke 1970 SK yenişemedi: 1-1.

Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip 27'nci dakikada Cemil Devrim'le öne geçti. İkinci yarıda 53'üncü dakikada Atakan Akbulut'un penaltısıyla eşitliği yakalayan ev sahibi 69'uncu dakikada Adnan Demir'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Kalan dakikalarda bşka gol olmazken takımlar birer puanı paylaştı. Bu sonuçla zirve adaylarından Ayvalıkgücü puanını 10 yaparken, Söke ise 6 puana ulaştı.

Kaynak: DHA
Ayvalıkgücü BelediyesporSporSon Dakika

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