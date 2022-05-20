Azerbaycanlı wushu antrenörü şampiyon Türk sporcular yetiştirmek istiyor - Son Dakika
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Azerbaycanlı wushu antrenörü şampiyon Türk sporcular yetiştirmek istiyor

20.05.2022 11:31
Azerbaycanlı wushu antrenörü şampiyon Türk sporcular yetiştirmek istiyor

Azerbaycanlı wushu antrenörü Ali Aghayev, şampiyon sporcular yetiştirmek için Karabük'te eğitim veriyor.

Azerbaycanlı wushu antrenörü Ali Aghayev, şampiyon sporcular yetiştirmek için Karabük'te eğitim veriyor.

Üniversite eğitimi için 8 yıl önce kente gelen Aghayev, 3 sene önce bir spor kulübü kurdu.

Çalışmalarını 45 sporcuyla sürdüren Aghayev'in yetiştirdiği bazı sporcular, wushu dalında Türkiye dereceleri elde etti.

Sporcuları Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlayan Aghayev, dünyanın dört bir yanında İstiklal Marşı'nı okutmak istiyor.

"Spora küçük yaşta başlayanlar büyük başarılar elde edebiliyor"

Antrenör Ali Aghayev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyükler grubunda 20, küçükler grubunda ise 25 sporcunun wushuya devam ettiğini söyledi.

Aghayev, çalışmalara salgından önce başladıklarını belirterek, "Bu yıl küçükler grubuyla maçlara katıldık. Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası'ndan 3 madalyayla geldik. Bir Türkiye şampiyonu, 2 de Türkiye üçüncüsü sporcu çıkardık. Küçük yaşta başlayan sporcular belli bir disiplin doğrultusunda eğitildiğinde büyük başarılar elde edebiliyor." diye konuştu.

Yardımcı antrenör Merve Okur da antrenmanlara koşuyla başladıklarını, ısınma hareketlerinden sonra esneme hareketleriyle devam ettiklerini anlattı.

Teknik antrenmanlar yaptıklarını ve torbada çalıştıklarını aktaran Okur, amaçlarının çocukların teknik ve taktik gelişimine katkı sağlamak olduğunu dile getirdi.

"Spor beni her alanda geliştiriyor"

Irmak Taşbaş ise yaptığı antrenmanlarla kendini geliştirdiğini ve Antalya'da bu yıl düzenlenen Türkiye Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası'nda birinci olduğunu söyledi.

Sporun kendisini her alanda geliştirdiğini belirten Taşbaş, hedefinin yeni şampiyonluklar kazanmak olduğunu anlattı.

Spora 5 yıl önce başlayan 10 yaşındaki Nur Güneş, kick bosk, cimnastik ve wushu yaptığını ifade etti. Wushuyu çok sevdiğini dile getiren Güneş, müsabakalara hazırlandığını kaydetti.

13 yaşındaki Arda Cemal Taşbaş, wushu dalında iki defa Türkiye üçüncülüğü elde ettiğini, antrenmanlarla kendini geliştirerek şampiyonluğa ulaşmak istediğini ifade etti.

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Kaynak: AA

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