Aziz Yıldırım Zico'nun iddialarını yalanladı - Son Dakika
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Aziz Yıldırım Zico'nun iddialarını yalanladı

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Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, bir dönem kulüpte teknik direktör olarak görev yapan Brezilyalı Arthur Zico'nun iddialarına yanıt verdi. Zico'nun bir YouTube kanalında yaptığı 'Yıldırım'ın oyuna müdahale ettiği' yönündeki açıklamalarını reddeden Yıldırım, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

21.10.2024 15:53
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Arthur Zico, katıldığı bir YouTube kanalında beraber çalıştığı dönemde Aziz Yıldırım için oyuna müdahale ettiği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

YILDIRIM'DAN İDDİALARA YALANLAMA GELDİ

Yıldırım'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bir Youtube kanalında eski teknik direktörümüz Arthur Zico'nun, Sevilla maçımızın devre arasında o dönem kalecimiz olan Volkan Demirel'i oyundan çıkarması talimatı verdiğim yönünde yalan beyanı yer almaktadır.

Sevilla maçının devre arasında ben, Mahmut Uslu ve Neşet Yalçın, dönemin Uefa Başkanı Platini ve Genel Sekreter yardımcısı Infantino ile, Şampiyonlar Ligi'ndeki yayın gelirlerimizin arttırılması konusunda bir toplantı yapmakla meşguldük. Devre arasında soyunma odasına gitmedim, Zico'nun söz ettiği gibi bir müdahalem olmadı. Böyle bir müdahalede bulunmuş olsaydım bunu açıkça, çekinmeden kamuoyuyla paylaşırdım. Maç bittikten sonra yönetici arkadaşlarımla birlikte soyunma odasına gittik. Zico'nun bu iddiasını 16 yıl sonra gündeme taşımasındaki amacı nedir?

Daha çok etkileşim almak adına ismimi her verdikleri röportajda kullanmayı alışkanlık haline getiren eski Brezilyalılarımıza tavsiyem, bu huylarından ivedilikle vazgeçmeleridir. Bir gün gerekirse ben de kendileriyle ilgili yaşadıklarımı kamuoyuyla paylaştığım takdirde herkes tüm gerçekleri öğrenmiş olur" ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe'nin efsane teknik direktörü Zico, yıllar sonra Aziz Yıldırım ve Volkan Demirel ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu. Zico, 2008 yılında Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçında Fenerbahçe'nin Sevilla'yı penaltılarla elediği maçta, Aziz Yıldırım'ın devre arasında Volkan Demirel'i oyundan almasını istediğini ancak bu talebi reddettiğini anlattı.

Arthur Zico o gün yaşadıklarını, "Başkan Aziz Yıldırım, Sevilla maçının devre arasında Volkan Demirel'i oyundan almamı istedi. Ben de buraya gel ve onu çıkartırken gel beni de çıkart dedim. Ve bana oradan bir emir geldi onu çıkartmam için. Ben de onu çıkartmayacağımı söyledim. O da beni kurtardığı 3 penaltıyla korumuş oldu" ifadeleriyle özetlemişti.

Aziz Yıldırım Zico\'nun iddialarını yalanladı

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Son Dakika Spor Aziz Yıldırım Zico'nun iddialarını yalanladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Yusuf Yücel:
    Aziz yıldırım ve Ali koç ikiside pis ellerini fenerbahçe nin üzerinden çekmelidir. amaçları hizmetten çok hortumlamak. 0 9 Yanıtla
  • Mahmut Oğul:
    Etmişsede iyi etmiş çeyrek final oynadık şampiyonlar liginde şuan gelinen durumda Aziz Yıldırım olsaydı çok daha önceden radikal kararlar alırdı hava değişsin diye yıldız 1-2 isim indirirdi hem içerdeki ( formanın hakkını vermeyen ) hem dışardaki başarısızlığa sebep olan kişilerle savaşırdı.. Mevcut yönetim kabullenmiyor ama nasibinde yok olmuyor olmayacakta ! Bırakmakta erdemdir ama o erdeme sahip insan yok . 6 0 Yanıtla
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