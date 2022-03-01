Badmintonda Rus ve Belaruslu sporcuların uluslararası karşılaşmaları askıya alındı - Son Dakika
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Badmintonda Rus ve Belaruslu sporcuların uluslararası karşılaşmaları askıya alındı

01.03.2022 13:24
Badmintonda Rus ve Belaruslu sporcuların uluslararası karşılaşmaları askıya alındı

Dünya Badminton Federasyonu (BWF), Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle Rus ve Belaruslu sporcuların yapacağı uluslararası karşılaşmaları askıya aldı.

Dünya Badminton Federasyonu (BWF), Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle Rus ve Belaruslu sporcuların yapacağı uluslararası karşılaşmaları askıya aldı.

BWF'den yapılan açıklamada, bu kararın Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından dün alınan tavsiye kararları kapsamında alındığı ifade edildi.

Açıklamada, Rusya ve Belarus'taki tüm uluslararası badminton organizasyonlarının da iptal edildiği duyuruldu.

BWF, Ukrayna halkını ve ülkedeki badminton organizasyonlarını desteklemeye devam edeceğini belirtti.

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Badminton, Ukrayna, Rusya, Rus, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Badmintonda Rus ve Belaruslu sporcuların uluslararası karşılaşmaları askıya alındı - Son Dakika


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