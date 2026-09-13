Bakan Bak, 16 madalya kazanan milli para yüzücülerini kutladı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kocaeli'deki 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nı 9 altın ve 7 gümüşle kapatan milli sporcuları tebrik etti. Bak, 5 altınla bir Avrupa Şampiyonası'nda bu sayıya ulaşan ilk Türk sporcu olan Defne Kurt'u da kutladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kocaeli'de düzenlenen 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda 9 altın ve 7 gümüş olmak üzere 16 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.
Bakan Bak, yayımladığı kutlama mesajında, şunları kaydetti:
"Ülkemizin ev sahipliğinde Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nı 9'u altın, 7'si gümüş olmak üzere toplam 16 madalyayla tamamlayan milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Şampiyonada farklı kategorilerde 5 altın madalya kazanarak bir Avrupa Şampiyonası'nda 5 altın madalyaya ulaşan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçen Defne Kurt'un başarısı bizleri ayrıca gururlandırdı. Defne'yi tarihi başarısından dolayı yürekten kutluyorum. Elde edilen madalyalarda emeği geçenlere teşekkür ediyor, tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."
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