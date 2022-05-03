Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan İşitme Engelli Erkek Kata Milli Takımı'na Tebrik - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan İşitme Engelli Erkek Kata Milli Takımı'na Tebrik

03.05.2022 10:26
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan İşitme Engelli Erkek Kata Milli Takımı'na Tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan İşitme Engelli Erkek Kata Milli Takımı'nı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan İşitme Engelli Erkek Kata Milli Takımı'nı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) altın madalya kazanan İşitme Engelli Erkek Kata Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda Fatih Çiçek, Sabri Kıroğlu, Burak Mert Can'dan oluşan İşitme Engelli Erkek Kata Milli Takımı finalde üstün bir performans sergileyerek altın madalyaya uzandı ve bizlere büyük sevinç yaşattı. Türkiye'ye organizasyondaki ilk altın madalyasını kazandıran sporcularımızı ve teknik heyeti canı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." - ANKARA

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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