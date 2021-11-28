Bakan Kasapoğlu'ndan Kahramanmaraş'a stadyum müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kahramanmaraş'ta bulunan Hanefi Mahçiçek Stadyumu'nun yerine yeni bir stadyum yapılacağını söyledi.

Hanefi Mahçiçek Stadyumu'nda incelemede bulunan Bakan Kasapoğlu, inceleme sonrası gazetecilere açıklamada bulundu. Kahramanmaraş'a spor yatırımlarının süreceğini ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Elbette Kahramanmaraş'ın gençlik ve spor yatırımlarını çok önemli bir seviyeye getirdik. Pek çok imkanı spor alanında ortaya koyduk. Gençlik yatırımlarımızı yurtları ve gençlik merkezleriyle ortaya koyduk. Bugün Kahramanmaraş'ın gerek ilçelerinin gerekse, büyükşehirin bugün de bundan sonraki süreci tamamladık. Kahramanmaraş'ı daha üst seviyelere taşıyacağız. Alt yapı çok güçlü gerekli ihtiyaçları hızlı bir şekilde takdir ederek özellikle halkımızın spora erişimini sporun bir kültür noktasında hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

"Hanefi Mahççek Stadyumu'nu yeni bir stada dönüştürüyoruz"

Kahramanmaraşlılara stadyum müjdesi de veren Bakan Kasapoğlu, "Kahramanmaraş'ın özellikle stat gündemi gerek 12 Şubat, gerekse Hanefi Mahçiçek stadı ile ilgili bir çalışmamız oldu. Burada büyükşehir belediyemiz ile güçlü bir iş birliğine giriyoruz. Hanefi Mahçiçek Stadyumunu büyükşehir belediyemiz ile birlikte yine onların ve bizim desteğimiz ile ve onların inisiyatifi ile yeni bir stada dönüştürüyoruz. Kahramanmaraş için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ