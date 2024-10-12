Balıkesir Spor Kulüplerinden Maç Boykotu - Son Dakika
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Balıkesir Spor Kulüplerinden Maç Boykotu

Balıkesir Spor Kulüplerinden Maç Boykotu

Balıkesir'deki spor kulüpleri, salonlara giriş engeli yüzünden maçlara çıkmama kararı aldı.

12.10.2024 17:27
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Balıkesir'de spor kulüplerinin okul spor salonlarına girememesi krize neden oldu. Balıkesir'de basketbol ve voleybol alanında faaliyet gösteren 10 spor kulübü yaşanan olaylara tepki göstererek, önümüzdeki hafta başlayacak olan maçlara çıkmama kararı aldı. İlk kez böyle bir kriz yaşadıklarını anlatan kulüp başkanları yaptıkları ortak açıklama ile sorunlarına çözüm bulunmasını istedi.

Balıkesir'de salon sporları ile uğraşan çocuklar ve kulüpler zor günler geçiriyor. Okulların spor salonlarının alınan kararla ihale yolu ile verilmesi kararının ardından hala bir yol haritası çıkartılmamış olması ve salonların yüksek fiyatla ihaleye çıkma beklentisi hem kulüpleri hem de velileri hem de çocukları mağdur etti. Balıkesir'de faaliyet gösteren spor kulüpleri yaptıkları ortak açıklama ile yaşananların kabul edilemez olduğunu ifade ederek maçlara çıkmama kararı aldıklarını duyurdu. Ortak açıklamada, "Bizler; Balıkesir sporuna, çocuk ve gençlerimize hizmet eden, salon sporlarında faaliyet gösteren kulüpleriz. Yaptığımız faaliyetleri ticari amaç gütmeden, Türk sporuna hizmet amacı doğrultusunda sürdürüyoruz. Faaliyetlerimizi sadece velilerimiz, spor severler ve sponsorlarımızın desteğiyle her şehirde olduğu gibi okul spor salonlarında gerçekleştirmekteyiz. Yıllardır bu şekilde başarıyla ve sorunsuz bir şekilde Balıkesir'de spora, çocuklarımıza ve gençliğe hizmet verirken, Türkiye'nin en üst liglerine birçok sporcu ve mesleğinde de başarıya ulaşmış sporcu öğrencileri yetiştirdik" denildi.

1 aydır salonlar kapalı

Açıklamalarını sürdüren spor kulüpleri, "Hiç anlamadığımız bir şekilde 2024/2025 sezonu çalışmalarımıza başladıktan sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tüm salon sporları faaliyetleri durdurularak sporcuların, çalıştırıcıların ve ailelerin spor salonlarına girişleri ve kullanımları engellenerek faaliyetlerine son verilmiştir. Gerekçe olarak "okul spor salonlarının kullanımının bakanlık nezdinde oluşan ihale ve ihale şartlarını yerine getiren organizasyonlara faaliyet amaçlarına bakılmaksızın ihaleye çıkarılır" hükmü uygulanacaktır bilgisi verilmiştir. Balıkesir İli büyükşehir statüsünde gözükse de merkez nüfusu diğer büyük şehirlerle kıyaslanamayacak kadar daha az nüfusa ve ekonomik yapıya sahiptir. Bu da diğer büyükşehirlerin özelliklerinin Balıkesir ile kıyaslanmaması sosyokültürel farkları göz önünde bulundurarak büyükşehirlerdeki ihale şartları ile aynı statüde değerlendirilmemesi gerekmektedir. Her şeye rağmen farklı illerdeki ihale sürecine kadar spor salonlarının kullanımı gerçekleşirken Balıkesir'de ihale sürecine kadar tüm faaliyetlerin durdurulması anlaşılmayan bir durumdur. Türkiye'nin her ilinde standart aynı olarak uygulanmayan bu yönetmeliğin ilimizin özelliklerine göre değerlendirmesi ve en önemlisi ise yaklaşık 1 ay gibi uzun süredir salonlardan mahrum kalan çocuk ve gençlerimizin bir an önce salonlarına dönmesinin sağlanması gerekmektedir. Kulüpler arası resmi müsabakaları başlayacak olan çocukların antrenman yapamadıkları için bu sezon içerisinde resmi müsabakalara katılmaları imkansız olacaktır. Çocuk ve gençlerimizi suç ve suçluların kol gezdiği olumsuz ortamlardan, sokaklardan uzak tutmanın öneminin ülke gündeminde olduğu bu günlerde, onların salonlarına kavuştuğu, sadece sporu konuşacağımız günler dileğiyle" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Balıkesir Spor Kulüplerinden Maç Boykotu - Son Dakika

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