Balkani, Floriana'yı 4-2 mağlup etti

UEFA Konferans Ligi 2'nci ön eleme turu ilk maçları bugün oynanan Balkani -Floriana maçıyla başladı. Kosova temsilcisi Balkani, Malta ekibi Floriana'yı 4-2 mağlup ederek rövanş maçı öncesi avantajı kaptı.
UEFA Konferans Ligi 2'nci ön eleme turu ilk maçları yarın oynanacak 6 karşılaşma ile devam edecek. Mücadelelerin rövanş maçları ise 29 Temmuz Salı ve 31 Temmuz Perşembe günü oynanacak.
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