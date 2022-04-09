Bandırmaspor-Boluspor maçının ardından - Son Dakika
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Bandırmaspor-Boluspor maçının ardından

09.04.2022 16:48
Bandırmaspor-Boluspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında ağırladığı Beypiliç Boluspor'u 3-0 mağlup eden Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, sonucun kendileri için memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında ağırladığı Beypiliç Boluspor'u 3-0 mağlup eden Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, sonucun kendileri için memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, galibiyeti Bandırmaspor camiasına, taraftarına ve yönetimine armağan ettiklerini dile getirdi.

Kazanınca, bir sonraki maçın daha da önemli hale geldiğini aktaran Gürsel, şöyle konuştu:

"Kazandığımız için mutluyuz. Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. Geçen hafta Samsun'dan kazanarak geldiğimiz için, kendi sahamızdaki Boluspor maçının önemi daha da arttı. Bunun bilincinde olarak maça iyi hazırlanmıştık. Oyunun ilk bölümünde arka arkaya bulduğumuz gollerle devreye 3-0 önde girdik. İkinci yarı da oyunun kontrolünü hiç bırakmadan maçı bu şekilde tamamladık. Mutluyuz. Bundan sonraki süreçte önümüzde Kocaelispor maçı var. En iyi şekilde hazırlanıp, haftaya deplasmanda elimizden geleni yaparak inşallah yine mutlu bir şekilde Bandırma'ya döneriz."

Erginer: "Kötü bir gidişat var"

Beypiliç Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, kendileri için çok önemli bir müsabaka olmasına rağmen, güzel oyun ortaya koyamadıklarını belirtti.

Takımının ligi kafasında bitirmiş gibi bir oyun oynadığını ifade eden Erginer, şu görüşlerini aktardı:

"Futbol üç ihtimalli bir oyun ama bu şekilde olmamalı. Sergilediğimiz oyundan dolayı ben kenarda üzüntü duydum. Maç başladı, ayağımızdaki iki toptan iki gol yedik. Sanki maçı bitirdik. İkinci yarı skor 3-0 ama sanki ligin son maçı ve skor 0-0 gibi bir tempoyla oynuyoruz. O istek, arzu, coşku yok. Rakibe, oyuna, skora bir isyan etmemiz lazım. Kötü bir gidişat var, bunu toparlamamız lazım. Sahaya koyduğumuz mücadele bununla eş değer değil. Sıkıntılı bir dönemdeyiz. Geçen hafta da bununla ilgili uzun konuşmalar yaptık ama o konuşmalar etkisiz kalıyor. Bir an önce takımın toparlanması lazım."

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Kaynak: AA

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