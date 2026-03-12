Bandırmaspor'dan Moral Puan - Son Dakika
Bandırmaspor'dan Moral Puan

12.03.2026 23:13
Gürsel, Esenler Erokspor'la berabere kalmanın kendileri için moral olduğunu belirtti.

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, berabere kaldıkları Esenler Erokspor maçı sonrası, "Bu maçta kazandığımız morali bundan sonraki sürece taşımamız lazım" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda karşılaştığı Esenler Erokspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, öncelikle geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden teknik direktör Engin Fırat ve iki gün önce kalbine yenik düşen Orhan Kaynak için başsağlığı dileğinde bulundu. Ardından maçı değerlendiren Gürsel, "Daha oyun oturmadan bir pozisyon bulduk. Onun akabinde 10 kişi kaldık. 10 kişi kaldıktan sonra burada oynamak kolay değil. Bu sene şansımıza Erok'la hiç 11'e 11 maç oynayamadık. Yani ilk maçta da 9'a 11 oynamıştık. Hemen hemen çok uzun bir süre ama iki maç da berabere bitti. Oyuncularıma teşekkür ediyorum; ortaya koydukları mücadeleden ve karakterden ötürü. Buradan moral anlamında önemli bir puan aldık. 1-0 geriye düştükten sonra daha çok duran toplardan pozisyon aramaya başladık ve orada penaltıdan da olsa golü bulmamız bizim için önemliydi. ve bunu ikinci yarı 50 dakika gibi bir süre sürdürmek, ikinci yarıda 2-3 tane pozisyona girmek tabii ki önemli. Rakibimize de bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Onların hedefleri, hedefi şu anda ilk iki. Bizimki de play-off. Herkes kendi hedefi için mücadele ediyor. Burada bu maçtan kazandığımız moral ve motivasyonu pazartesi günkü Iğdır maçına taşımamız lazım ki kendi hedefimize gidelim. Her takımla her yerde saygımız var. Oynayabilecek güçteyiz. Sadece bir puan aldık. Değerli bir puan aldık. Önemli bir rakipten bir puan aldık. Kendi hedefimize gitmek istiyorsak bu maçtaki moralimizi, kazandığımız pozitif ivmeyi bir sonraki maça ve bundan sonraki sürece taşımamız lazım Bandırmaspor camiasına da hayırlı olsun. 10 kişiyle 1 puan buradan inşallah kalan 8 maç için moral ve bir başlangıç olur" diye konuştu. - İSTANBUL

