Barcelona Başkanı Laporta duyurdu: Mbappe sezon başına 50 milyon euro istiyor - Son Dakika
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Barcelona Başkanı Laporta duyurdu: Mbappe sezon başına 50 milyon euro istiyor

18.05.2022 11:21

Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, Paris Saint Germain'deki sözleşmesi bu sezon biten Fransız futbolcu Kylian Mbappe'nin sezon başına net 50 milyon euro istediğini iddia etti.

Paris Saint Germain'deki sözleşmesi bu sezon sona eren yıldız futbolcunun ismi dev kulüplerle anılıyor. Transferi için sezon başına 50 milyon euro isteyen Mbappe bir sonraki durağı ilerleyen günlerde belli olacak.

Barcelona Başkanı Laporta: Mbappe bütçemize uymuyor

"MBAPPE ÜST DÜZEYDE BİR FUTBOLCU"

Mbappe ile ilgili Laporta'nın, Katalonya radyosuna verdiği demeçte, "Mbappe net 50 milyon euro istiyor. Mbappe, üst düzeyde bir futbolcu ama Şampiyonlar Ligi'ni de kazanamadı. Bunu da hesaba katmak gerek." dedi.

"YÜKSEK MAAŞ VERMEYECEĞİZ"

Laporta, "Barcelona olarak böyle bir para ödemek, Barcelona'da forma giyen ve futbol dünyasında referans olan futbolculara karşı hakaret olur. Bir daha asla bu tip bir çılgınlık olmayacak. Böyle bir ödeme yapmayı istemiyoruz ve yapmayacağız." şeklinde konuştu.

REAL MADRİD DE İLGİLENİYOR

Real Madrid'in de ilgilendiği Mbappe, bu sezon 34 maçta gösterdiği 25 gol ve 19 asistlik performansı ile Ligue 1'de yılın futbolcusu seçildi.

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Son Dakika Spor Barcelona Başkanı Laporta duyurdu: Mbappe sezon başına 50 milyon euro istiyor - Son Dakika


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