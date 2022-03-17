Barcelona Başkanı Laporta, İstanbul turunda! Eğlence mekanında yapılan davete Ali Koç da gitti - Son Dakika
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Barcelona Başkanı Laporta, İstanbul turunda! Eğlence mekanında yapılan davete Ali Koç da gitti

17.03.2022 14:53
Barcelona Başkanı Laporta, İstanbul turunda! Eğlence mekanında yapılan davete Ali Koç da gitti

Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanacak Galatasaray-Barcelona karşılaşması öncesinde sarı-kırmızılı yönetim, İspanyol devinin başkanı Joan Laporta'yı İstanbul'da misafir etti. Gündüz saatlerinde bir eğlence mekanına davet edilen Laporta'ya, Burak Elmas ve yöneticiler ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da eşlik etti. Sonrasında İstanbul Boğazı'nda tekneyle tur atan ekip ardından Galatasaray Lisesi'ni ziyaret etti.

Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş mücadelesinde Barcelona'yı konuk eden Galatasaray'da, Başkan Burak Elmas ve yöneticiler, Barcelona Başkanı Joan Laporta'ya İstanbul turu attırdı.

FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ DA EŞLİK ETTİ

Gündüz saatlerinde bir eğlence mekanına davet edilen Laporta'ya, Galatasaraylı Başkanı Burak Elmas, sarı kırmızılı yöneticiler, eski Galatasaray Başkanı Adnan Polat ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da eşlik etti.

LAPORTA'DAN GALATASARAY LİSESİNE ZİYARET

Daha sonra İstanbul Boğazı'nda tekneyle tur atan ekip ardından Galatasaray Lisesi'ni ziyaret etti. Barcelona'daki ilk maçta Galatasaray'ın tarihini merak eden Laporta'nın liseyi ziyaret etmek istediğini söyleyen Burak Elmas, "Kendisine Galatasaray'ın tarihini anlatmıştık. O da lisemizi ziyaret etmek istedi. Kulübümüzün tarihini anlattık" ifadelerini kullandı.

"DUYGUSAL ANLAR YAŞIYORUM"

Galatasaray Lisesi ziyaretiyle ilgili konuşan Barcelona Başkanı Joan Laporta ise, "Çok güzel bir mekan. Tarihi bir eğitim kurumundayız. Burak başkan bizim mottomuzu kullanıp 'Galatasaray bir kulüpten daha öte' demişti ve lise ile bağlarını anlatmıştı. Ben de gelip bu muhteşem mekanı görmek ve tarihini öğrenmek istedim. 15. yüzyıldan gelen bu eğitim kurumunu gördüm, kulüple bağlarını öğrendim. Galatasaray'ın bu okulda nasıl kurulduğunu öğrendim. Duygusal anlar yaşıyorum" dedi.

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Burak Elmas, Galatasaray, Barcelona, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Barcelona Başkanı Laporta, İstanbul turunda! Eğlence mekanında yapılan davete Ali Koç da gitti - Son Dakika


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