Barcelona deplasmanda Levante'yi 4-2 yendi, LaLiga'da 5'te 5 yapıp liderliğe oturdu
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (LaLiga) 5. haftasında Barcelona, deplasmanda Levante'yi 4-2 mağlup etti. Bu sonuçla 15 puana ulaşan Barcelona liderlik koltuğunda otururken, Levante 5 puanda kaldı.
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (LaLiga) 5. haftasında Barcelona, deplasmanda Levante'yi 4-2 mağlup etti.
Katalan ekibine galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Xavi Espart, 19 ve 48. dakikalarda Lamine Yamal ile 90+2. dakikada Karim Adeyemi attı.
Levante'nin gollerini 79. dakikada Ivan Romero ve 88. dakikada Roger Brugue kaydetti.
Ligde 5'te 5 yapan Barcelona, 15 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. İkinci yenilgisini elde eden Levante ise 5 puanda kaldı.
Kaynak: AA
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