Barcelona, Olympiakos'u mağlup ederek seriyi eşitledi - Son Dakika
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Spor

Barcelona, Olympiakos'u mağlup ederek seriyi eşitledi

Barcelona, Olympiakos\'u mağlup ederek seriyi eşitledi

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi 2. maçında, Barcelona evinde konuk ettiği Olympiakos'u 77-69 yenerek seride 1-1 eşitliği sağladı. İlk çeyreği 27-14 önde geçen Barcelona, soyunma odasına da 43-37 üstün gitti. Son çeyreğe de 60-57 önde giren İspanyol ekibi, maçı da 77-69 kazandı. Play-off'ta 3 galibiyete ulaşacak takımlar, Dörtlü Final oynamaya hak kazanacak.

26.04.2024 23:59
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Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi 2. maçında, İspanyol ekibi Barcelona, konuk ettiği Yunan takımı Olympiakos'u 77-69 yenerek seride 1-1 eşitliği sağladı.

Ev sahibi Barcelona, ilk çeyreği 27-14 önde geçerken soyunma odasına da 43-37 üstün gitti. Son çeyreğe de 60-57 önde giren İspanyol ekibi, maçı da 77-69 kazandı.

Play-off'ta 3 galibiyete ulaşacak takımlar, Dörtlü Final oynamaya hak kazanacak.

Kaynak: AA

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