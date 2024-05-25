Barcelona, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi\'nde şampiyon oldu

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UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Fransız ekibi Olimpik Lyon'u 2-0 yenen Barcelona, kupanın sahibi oldu.

İspanya'nın Bilbao kentinde oynanan maçta Katalan ekibine şampiyonluğu getiren golleri 63. dakikada Aitana Bonmati ve 90+5. dakikada Alexia Putellas attı.

Bu sezon lig şampiyonluğu, İspanya Kraliçe Kupası ve İspanya Süper Kupa'yı kazanan Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'yle dördüncü zaferini elde etti.