Emre Belözoğlu ile futbol yorumcusu Cem Dizdar TRT Spor'un canlı yayında kapıştı - Son Dakika
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Emre Belözoğlu ile futbol yorumcusu Cem Dizdar TRT Spor'un canlı yayında kapıştı

01.09.2022 16:42

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, UEFA'dan ceza aldığına dair haberlerin çıkması sonrası TRT Spor canlı yayınına bağlandı. Cezanın 4 hafta önce verildiğini ve algı oluşturmak için yeni yayınlandığını söyleyen Belözoğlu, programın yorumcusu Cem Dizdar ile tartıştı. Belözoğlu, "Kendisinin benimle şahsi bir derdi olduğunu biliyorum. Benim hiç kimseyle şahsi problemim olmaz. Hele devletin kanalında konuşan biriyle şahsi problemim olamaz" ifadelerini kullandı.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, 'gölge antrenörlük' yaptığı gerekçesiyle Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nu, UEFA müsabakalarında 'teknik direktörlük' yapmaktan men etti. Bu haberlerin gündemde yer almasından sonra TRT Spor'a katılarak konuyu değerlendiren Emre Belözoğlu, programın yorumcusu Cem Dizdar ile tartışma yaşadı.

"BEN KULÜBEDE DEĞİLMİŞİM GİBİ ALGI YAPILARAK HABERLER SERVİS EDİLİYOR"

Cezanın 4 hafta önce verildiğini belirten Emre Belözoğlu, "Bu haberle ilgili fikrimi beyan edeyim. Netanya maçının sonrasında, yani 1 ay 10 gün önce oynadığımız maçtan sonra UEFA'nın bir yazısı oldu. Benim A lisansım olduğunu, yani 1. teknik adam gibi sahanın içinde davranmamam gerektiğine bağlı bir ceza aldım. Aynı zamanda kulübede yardımcı hocalık görevime devam edebileceğim yönünde bir yazıydı. Oradaki kurallara uygun şekilde hareket etmemiz gerekiyordu. Kulübenin içindeydim, yine takımı ben yönettim. Ama statüye bağlı olarak yapmamız gerekeni yaptık. Yani dört gün önce oynadığımız maçta da ben kulübedeydim. Sanki ben kulübede değilmişim gibi algı yapılarak haberler servis ediliyor. Altı maçta dört galibiyet kazanmış, elenmeden bir takımın hocası yokmuş gibi davranmanın alemi yok. Ben burada tek değilim, altı tane yardımcım var." ifadelerini kullandı.

"BENİM SESİMİ KESME"

Konuşmasının devamında Cem Dizdar'ın kendisi ile kişisel bir probleminin olduğunu belirten Emre Belözoğlu, "Cem ağabey çok güzel anlatıyor. Kendisinin benimle şahsi bir derdi olduğunu biliyorum da. Benim sesimi kesme, sonra sizi dinleyeceğim ben. Benim hiç kimseyle şahsi problemim olamaz. Hele devletin kanalında konuşan biriyle şahsi problemim olamaz. Ama ben 33 yaşından beri, bütün futbolcular tatil yaparken gittim federasyonun tanıdığı hak için, lisansımı almak için çalıştım. Beni bir yere layık görürsünüz, görmezsiniz o ayrı bir şey. Ama Serkan bey, siz de 'Pro Lisansı' olmayan bir teknik adam, teknik direktörlük yapamaz' diyemezsiniz. Federasyon bugünkü kurullarıyla bu hakkı bana tanıyorsa, geçmişte Okan Buruk'a, Sergen Yalçın'a tanıyorsa, biz de bu yollardan geçiyoruz." dedi.

"DERDİN NE OLDUĞUNA DAİR FİKRİNİZ YOK"

Yorumcu Cem Dizdar ise, Emre Belözoğlu'nun sözlerine, "Benim ne derdim olabilir mesela? Şenol Can'la, İlhan Palut'la, Çağdaş Atan'la, Ömer Erdoğan'la veya seninle ne gibi bir derdim olabilir? Bilmediğiniz bir şey var ve biliyorum diyorsunuz. Devletin kanalı, devletin kanalı dedin ya sürekli. Benim bu kanalda, birçok kanalda 'Ülke tarihinin en büyük orta saha oyuncusu Emre Belözoğlu'dur' sözlerim en az 50 kere kayıtlıdır. Benim bir derdim olduğunu söylüyorsunuz ama derdin ne olduğuna dair bir fikriniz de yok. Benim genç teknik direktörleri desteklemek gibi bir zorunluluğum var mı?" ifadelerini kullanarak cevap verdi.

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Son Dakika Spor Emre Belözoğlu ile futbol yorumcusu Cem Dizdar TRT Spor'un canlı yayında kapıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emre Belözoğlu ile futbol yorumcusu Cem Dizdar TRT Spor'un canlı yayında kapıştı - Son Dakika
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