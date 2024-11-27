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Başakşehir 1-0 Önde

Başakşehir, Petrocub karşısında Piatek'in penaltısıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

27.11.2024 19:32
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UEFA Konferans Ligi 5. hafta maçında Başakşehir, evinde Moldova ekibi Petrocub ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada sağ taraftan atılan pas sonrasında Teodor Lungu, ceza yayının önünde topla buluştu ve yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. VAR uyarısı sonrasında ofsayt gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

8. dakikada sağ taraftan Keny'nin arka direğe ortasında iyi yükselen Figueiredo'nun uzak direğe yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

16. dakikada kaleci Muhammed'in uzun gönderdiği top rakip savunmadan sekerek Piatek'in önüne düştü. Kaleciyi önde gören Piatek'in ceza yayı gerisinden aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

34. dakikada Opoku kendi yarı alanında kaptığı topla ilerleyip savunma arkasına koşu yapan Figueireido'ya pasını aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazından şutunda kaleci Şmalenea topu çeldi. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Keny'nin sağ çaprazından şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

41. dakikada Piatek'in şutunda meşin yuvarlağın Douanla'nın eline çarpması sonrası hakem Genc Nuza penaltı noktasını gösterdi.

42. dakikada penaltıda topun başına geçen Piatek'in sağ tarafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

Hakemler: Genc Nuza, Fatlum Berisha, Bujar Selimaj

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Leo Duarte, Ousseynou Ba, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün, Philippe Keny, Olivier Kemen, Dimitrios Pelkas, Joao Figueiredo, Krzystof Piatek

Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Berat Özdemir, Lucas Lima, Serdar Gürler, Miguel Crespo, Deniz Türüç, Emre Kaplan, Davidson

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Petrocub: Silviu Şmalenea, Ion Jardan, Maxim Potirniche, Victor Mudrac, Donalio Douanla, Sergiu Platica, Teodor Lungu, Boubacar Diallo, Dumitru Demian, Mihai Lupan, Vladimir Ambros

Yedekler: Dumitru Coval, Vasile Jardan, Manuel Agyemang, Ion Bors, Vsevolod Nihaev, Marin Caruntu, Dan Puscas, Gilbert Narh, Victor Dodon

Gol: Krzystof Piatek (dk. 42 pen.) (Başakşehir)

Sarı kart: Teodor Lungu (Petrocub) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Başakşehir, Konferans, Moldova, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir 1-0 Önde - Son Dakika

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