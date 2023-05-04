Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Başakşehir, sahasında Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. 43'te Ahmed Touba'nın atılmasıyla 10 kişi kalan Başakşehir'in galibiyet golünü 90+5'te Figueiredo kaydetti.
Başakşehir'de başarılı forvet oyuncusu Patryk Szysz, 82. dakikada sakatlığı sebebiyle oyundan çıktı. İstanbul ekibinde Emre Belözoğlu'nun yokluğunda takımı yöneten Selçuk Şahin, oyunun son bölümünde gördüğü kırmızı kartla ihraç edildi.
Bu karşılaşmanın rövanşı 24 Mayıs'ta Ankara'da oynanacak. İlk maçı 1-0 kazanan Başakşehir, deplasmandaki maça avantajlı çıkan taraf oldu.
Son Dakika › Spor › Ankaragücü'nü 90+5'te gelen golle yenen Başakşehir, Türkiye Kupası finaline göz kırptı - Son Dakika