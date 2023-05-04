Ankaragücü'nü 90+5'te gelen golle yenen Başakşehir, Türkiye Kupası finaline göz kırptı - Son Dakika
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Ankaragücü'nü 90+5'te gelen golle yenen Başakşehir, Türkiye Kupası finaline göz kırptı

04.05.2023 22:55
Ankaragücü'nü 90+5'te gelen golle yenen Başakşehir, Türkiye Kupası finaline göz kırptı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Başakşehir, kendi sahasında Ankaragücü'nü 90+5'te gelen golle 1-0 mağlup etti. Başakşehir'de stoper Ahmed Touba ve yardımcı antrenör Selçuk Şahin kırmızı kart gördü, sakatlanan Patryk Szysz oyundan çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Başakşehir, sahasında Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. 43'te Ahmed Touba'nın atılmasıyla 10 kişi kalan Başakşehir'in galibiyet golünü 90+5'te Figueiredo kaydetti.

SELÇUK ŞAHİN KIZARDI

Başakşehir'de başarılı forvet oyuncusu Patryk Szysz, 82. dakikada sakatlığı sebebiyle oyundan çıktı. İstanbul ekibinde Emre Belözoğlu'nun yokluğunda takımı yöneten Selçuk Şahin, oyunun son bölümünde gördüğü kırmızı kartla ihraç edildi.

Son dakika golüyle Ankaragücü'nü mağlup eden Başakşehir, finale göz kırptı!

RÖVANŞ 24 MAYIS'TA

Bu karşılaşmanın rövanşı 24 Mayıs'ta Ankara'da oynanacak. İlk maçı 1-0 kazanan Başakşehir, deplasmandaki maça avantajlı çıkan taraf oldu.

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Son Dakika Spor Ankaragücü'nü 90+5'te gelen golle yenen Başakşehir, Türkiye Kupası finaline göz kırptı - Son Dakika


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