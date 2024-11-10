Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Turgut Doman, Abdullah Bora Özkara, Bilal Gölen
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Hamza Güreler, Opoku, Lima, Berat Özdemir (Dk. 77 Kemen), Deniz Türüç, Ömer Ali Şahiner (Dk. 62 Berkay Özcan), Crespo (Dk. 62 Onur Ergün), Serdar Gürler (Dk. 83 Figueiredo), Piatek (Dk. 83 Keny)
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Gedson Fernandes, Muçi (Dk. 86 Mustafa Hekimoğlu), Rafa Silva, Joao Mario (Dk. 86 Salih Uçan), Semih Kılıçsoy (Dk. 66 Rashica)
Sarı kartlar: Dk. 20 Gedson Fernandes, Dk. 89 Svensson, Mert Günok (Maç bitiminde) (Beşiktaş), Dk. 45+1 Crespo, Dk. 65 Opoku, Dk. 90+2 Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir)
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir ile Beşiktaş 0-0 berabere kaldı.
69. dakikada gelişen Beşiktaş atağında, Başakşehir ceza yayı önünde topla buluşan Joao Mario'nun şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.
74. dakikada sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında Onur Ergün, ceza sahasındaki Duarte'ye pasını attı. Rakibinden kurtulup açısını düzelten Duarte'nin sağ çaprazdan şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti.
Mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
Son Dakika › Spor › Başakşehir - Beşiktaş: Gol Yok - Son Dakika
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