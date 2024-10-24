Başakşehir, Celje'ye 5-1 Mağlup Oldu

Spor

Stat: Celje

Hakemler: Oleksii Derevinskyi, Viktor Matyash, Viktor Nyzhnyk (Ukrayna)

Celje: Rozman, Nieto, Zec, Vuklisevic, Nemanic, Zabukovnik (Dk. 84 Dulca), Svetlin (Dk. 88 Lhernault), Seslar (Dk. 85 Bobicanec), Brnic, Matko, Kucys (Dk. 79 Edmilson)

RAMS Başakşehir: Deniz Dilmen, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner (Dk. 46 Emre Kaplan), Crespo (Dk. 46 Kemen), Berat Özdemir (Dk. 46 Onur Ergün), Pelkas (Dk. 80 Berkay Özcan), Deniz Türüç, Figueiredo (Dk. 69 Davidson), Piatek

Goller: Dk. 5 Svetlin, Dk. 30 Brnic, Dk. 35 Ba (Kendi kalesine), Dk. 51 ve 77 Kucys (Celje), Dk. 75 Pelkas (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 37 Kucys, Dk. 81 Zec (Celje), Dk. 24 Ba, Dk. 70 Deniz Türüç, Dk. 74 Opoku, Dk. 81 Davidson (RAMS Başakşehir)

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci hafta maçında deplasmanda Slovenya ekibi Celje'ye 5-1 mağlup oldu.

51. dakikada Celje 4. golünü attı. Sol kanattan gelişen atakta Seslar'ın yerden gönderdiği topu ceza sahasında kontrol eden Kucys, boş pozisyonda yaptığı rahat vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 4-0.

55. dakikada gelişen Başakşehir atağında, Figueiredo sol kanattan ceza sahasına girdi. Brezilyalı oyuncunun çaprazdan sert şutunda topu kaleci çeldi. Ardından savunma topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

64. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Kemen'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Deniz'in sağ çaprazdan sert şutunu kaleci Rozman kornere çeldi.

75. dakikada Başakşehir farkı 3'e düşürdü. Sol kanattan ceza sahasına yapılan ortayı kontrol eden Piatek dönerek vurdu, kaleciden seken topu önünde bulan Pelkas meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-1.

77. dakikada Celje bir kez daha farkı 4'e yükseltti. Sol kanattan süratle atağa kalkan Brnic'in altı pas önüne gönderdiği topu Kucys gelişine yaptığı vuruşla filelere yolladı: 5-1.

Celje, karşılaşmayı 5-1 kazandı.