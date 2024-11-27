Başakşehir\'de 7 Değişiklikle Petrocub Maçı

UEFA Konferans Ligi dördüncü hafta maçında sahasında Moldova ekibi Petrocub'ı konuk eden RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, ligde son oynadıkları Gaziantep FK karşılaşmasına göre ilk 11'de 7 değişiklik yaptı.
Çağdaş Atan, Gaziantep FK maçında ilk 11'de sahaya çıkan Hamza Güreler, Lima, Berat Özdemir, Ömer Faruk Beyaz, Berkay Özcan, Deniz Türüç ve Serdar Gürler'in yerine Ba, Ömer Ali Şahiner, Kemen, Onur Ergün, Pelkas, Keny ve Figueiredo'ya ilk 11'de görev verdi.
Atan, Petrocub karşısında takımını sahaya, Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün, Kemen, Pelkas, Keny, Piatek ve Figueiredo ilk 11'iyle sürdü.
Turuncu-lacivertli kulübün yedek kulübesinde Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Berat Özdemir, Lima, Serdar Gürler, Crespo, Hamza Güreler, Deniz Türüç, Emre Kaplan ve Davidson yer aldı.
Başakşehir'de kadro dışı bırakılan Berkay Özcan ile UEFA listesinde yer almayan Ömer Faruk Beyaz ve Djalo kadroda bulunmadı.
Ömer Ali Şahiner geri döndü
Başakşehir'de sakatlığı geçen Ömer Ali Şahiner, ilk 11'de yer aldı.
Deneyimli futbolcu, sakatlığı nedeniyle takımının Gaziantep FK ile ligde oynadığı mücadelede forma giyememişti.
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