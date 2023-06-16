Başakşehir'de Selçuk Şahin görevini bıraktı - Son Dakika
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Başakşehir'de Selçuk Şahin görevini bıraktı

Başakşehir'de Selçuk Şahin görevini bıraktı

16.06.2023 18:56

Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun ekibinde yer alan Selçuk Şahin, görevini bıraktığını sosyal medya hesabından duyurdu. Şahin, 3 yıl boyunca çalışmaktan keyif aldığı Belözoğlu ve ekibinden kendi kariyer planları doğrultusunda ayrıldığını belirtti. Eski futbolcu Selçuk Şahin, daha önce Fenerbahçe'de de 'Takım Koordinatörü' olarak görev yapmıştı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Medipol Başakşehir'de yaprak dökümü devam ediyor. İstanbul ekibinde teknik direktör Emre Belözoğlu'nun ekibinde yer alan Selçuk Şahin, görevini bıraktığını açıkladı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

Emre Belözoğlu ile bir fotoğrafını paylaşan Şahin, açıklamasında, "Futbolu bıraktıktan sonra 3 yıl süresince beraber çalışmaktan ve mücadele etmekten çok keyif aldığım Emre Belözoğlu ve ekibinden kendi kariyer planlarım ve hedeflerim doğrultusunda ayrıldım. 20 yıllık dostum ve 3 yıldır hocam olan Emre Belözoğlu ve ekibine başarılar diliyorum. 2 yıldır çok özel anlar yaşadığım ve başarılar yakaladığımız Başakşehir kulübüne, değerli başkanımız Göksel Gümüşdağ'a ve yönetici abilerime teşekkür ediyorum. Yeni bir meydan okumada görüşmek üzere" notunu düştü.

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FENERBAHÇE'DE DE ÇALIŞTI

Eski futbolcu Selçuk Şahin futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahçe'de 2020-21 sezonunda 'Takım Koordinatörü' görevini üstlenmişti.

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Son Dakika Spor Başakşehir'de Selçuk Şahin görevini bıraktı - Son Dakika


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