Başakşehir'den Son Dakika Galibiyeti - Son Dakika
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Başakşehir'den Son Dakika Galibiyeti

Başakşehir\'den Son Dakika Galibiyeti

Çağdaş Atan, Bodrum FK'yi son dakikada 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde ettiklerini belirtti.

14.09.2024 23:47
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RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Trendyol Süper Lig'de Sipay Bodrum FK'yi son dakikada attıkları golle 1-0 yenerek önemli bir galibiyete imza attıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Çağdaş Atan, maçın oynandığı Bodrum İlçe Stadı zeminin kendilerini oldukça zorladığını dile getirdi.

Genel anlamda oyunu iyi kontrol ettiklerini ifade eden Atan, "Biz bu maçların aynılarını Konferans Ligi'nde oynadık. O yüzden bu takımlara karşı, bu rakiplere karşı hazırlıklıyız. İkinci yarıda daha fazla pozisyona girebileceğimizi düşünüyordum. Rakip gerçekten çok kompakt durdu. Bize çok fazla pozisyon vermemeye çalıştı." diye konuştu.

İyi bir takım olduklarını dile getiren Çağdaş Atan, şunları kaydetti:

"Bir iki geçiş pozisyonunda rakip taraftar heyecanlandı ama onun dışında sahada güvenli durduk. Bazı bireysel performanslarımız düşük kalmasına rağmen, maçı kazanmasını bildik. Geçen seneki Beşiktaş maçı bizim için milat gibi gözüküyor. Bugün herhalde 35 ya da 36'ıncı maçı oynadık. Oyuncularım harika bir takıma dönüştüler. Onlara yarattıkları bu ortam için çok teşekkür ediyorum. Çok sağlam adımlarla ilerliyoruz bence. Kendimize küçük, kısa vadeli hedefler koyup bunları gerçekleştirmek için her maçı final maçıymış gibi oynuyoruz. Bugün de onlardan bir tanesiydi. Bu kazandığımız maç bizim için çok önemliydi."

Kaynak: AA

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