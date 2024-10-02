Başakşehir, Rapid Wien'e 1-2 Mağlup - Son Dakika
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Başakşehir, Rapid Wien'e 1-2 Mağlup

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UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir, Rapid Wien'e sahasında 2-1 yenildi.

02.10.2024 20:56
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- UEFA Konferans Ligi: Başakşehir: 1 - Rapid Wien: 2 (Maç sonucu)

İSTANBUL - UEFA Konferans Ligi ilk hafta müsabakasında Başakşehir, sahasında karşılaştığı Avusturya temsilcisi Rapid Wien'e 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Auer'in sol taraftan yerden pasında ceza sahası içinde Burgstaller'in dokunduğu topu Louis Schaub tamamladı ve meşin yuvarlağı kaleci Deniz'in solundan filelere gönderdi. 1-2

50. dakikada Burgstaller'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Beljo'nun yakın mesafeden vuruşunda kaleci Deniz'in çeldiği top oyun alanına geri döndü.

60. dakikada Schaub'un pasında Burgstaller'in ceza sahası içi sol çaprazdan sert vuruşunda top üstten auta çıktı.

72. dakikada Seidl'in pasında Grgic'in ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda top uzak köşeden ağlarla buluştu.

75. dakikada VAR kontrolü sonrası Rapid Wien'in golü, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

90+8. dakikada Piatek'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.

Hakemler: Adam Ladeback, Niklas Nyberg, Daniel Yng

Başakşehir: Deniz Dilmen, Onur Ergün, Ousseynou Ba, Jerome Opoku, Olivier Kemen, Miguel Crespo (Berkay Özcan dk. 62), Berat Özdemir (Philippe Keny dk. 83), Joao Figueiredo (Dimitrid Pelkas dk. 62), Deniz Türüç (Lucas Lima dk. 75), Serdar Gürler (Davidson dk. 75), Krzysztof Piatek

Yedekler: Volkan Babacan Muhammed Şengezer, Hamza Güreler, Metin Emre Karaal, Burak Kavraz, Emre Kaplan

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Rapid Wien: Niklas Hedl, Bendeguz Bolla, Nenad Cvetkovic, Philippe Raux Yao, Jonas Auer, Louis Schaub (Maximilian Hofmann dk. 83), Lukas Grgic, Mamadou Sangare (Borkeeiet dk. 87), Guido Burgstaller (Noah Bischof dk. 90+5), Dion Drena Beljo (Nikolaus Wurmbrand dk. 83)

Yedekler: Paul Gartler, Laurenz Orgler, Benjamin Böckle, Roman Kerschbaum, Chrstoph Lang, Tobia, Dennis Kaygin, Moritz Oswald

Teknik Sorumlu: Stefan Kulovits

Goller: Louis Schaub (dk.43 ve 46) (Rapid Wien), Krzysztof Piatek (dk. 45+2) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Philippe Raux Yao, Guido Burgstaller, Matthias Seidl (Rapid Wien)

Başakşehir, Rapid Wien\'e 1-2 Mağlup
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Başakşehir, Rapid Wien'e 1-2 Mağlup - Son Dakika

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