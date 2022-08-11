Erdinç Sözer: Sezon başında bu oyunu oynamak bizi çok mutlu ediyor - Son Dakika
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Erdinç Sözer: Sezon başında bu oyunu oynamak bizi çok mutlu ediyor

11.08.2022 23:39
Erdinç Sözer: Sezon başında bu oyunu oynamak bizi çok mutlu ediyor

Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, "Maçı domine ettik, çok pozisyon yakaladık.

Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, "Maçı domine ettik, çok pozisyon yakaladık. Konsantrasyonumuzu yüksek tuttuk ve 3-0 kazanarak tur atladık. Her 3-4 günde bir maçımız var. İstediklerimizi sahaya yansıttıkları için oyuncularımızı tebrik ediyorum. Sezon başında bu oyunu oynamak bizi çok mutlu ediyor" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında İstanbul Başakşehir, İzlanda ekibi Breidablik'i 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, açıklamalarda bulundu. İlk olarak karşılaşmayı değerlendiren Sözer, "Biz, her maç hedefliyiz. Kendi oyunumuzla kazanmak istiyoruz. Çok güzel bir maç sahaya yansıttık. Takımı tebrik etmek lazım. Maçı domine ettik, çok pozisyon yakaladık. Konsantrasyonumuzu yüksek tuttuk ve 3-0 kazanarak tur atladık. Her 3-4 günde bir maçımız var. İstediklerimizi sahaya yansıttıkları için oyuncularımızı tebrik ediyorum. Sezon başında bu oyunu oynamak bizi çok mutlu ediyor" diye konuştu.

"KONYA'DA İYİ BİR OYUN OYNAYIP ANTWERP'E ODAKLANACAĞIZ"Play-Off turundaki rakipleri Royal Antwerp ile alakalı görüşlerini de paylaşan Sözer, "Biz öncelikle bugünkü rakibe odaklandık. Antwerp liginde 3'te 3 yaptı. Antwerp'e gelmeden evvel Konya maçımız var. Konya'da iyi bir oyun oynayıp Antwerp'e odaklanacağız. Turdan tura geçerken rakipler daha kuvvetli oluyor. İyi rakiplerle oynamak istiyoruz. Emre hocanın da hedefi bu. Gruplara kalma hedefimiz var. İnşallah bu turu da atlatırız" ifadelerini kullandı."BU FUTBOL İLE HER ŞEY OLABİLİR"

Başakşehir'in oynadığı oyunu devam ettirmesi halinde lig sonunda her şeyin olabileceğini aktaran Sözer, "İnşallah bu futbolla devam ederiz. Bu futbol ile her şey olabilir. Geldiğimiz günden beri bu sisteme çalışıyoruz. Her oyuncuyu bu felsefeye alıştırıyoruz. Sonradan girenler de bugün katkı sağladı. Herkes bu oyunu oynuyor. Güzel bir oyun oynadık. Bugün 90 dakika maçı domine ettik ve büyük bir zevkle bu galibiyeti aldık" diyerek sözlerini noktaladı.

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Kaynak: DHA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Başakşehir, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Erdinç Sözer: Sezon başında bu oyunu oynamak bizi çok mutlu ediyor - Son Dakika

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