Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Genc Nuza, Fatlum Berisha, Bujar Selimaj (Kosova)
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün (Dk. 85 Berat Özdemir), Kemen, Pelkas (Dk. 71 Crespo), Keny (Dk. 79 Deniz Türüç), Piatek, Figueiredo (Dk. 79 Serdar Gürler - Dk. 85 Davidson))
Petrocub: Smalenea, Jardan, Potirniche, Mudrac, Douanla, Lungu, Diallo (Dk. 72 Bors), Platica (Dk. 87 Nihaev), Demian (Dk. 82 Caruntu), Ambros (Dk. 72 Jardan), Lupan (Dk. 46 Puscas)
Goller: Dk. 42 Piatek (Penaltıdan) (RAMS Başakşehir), Dk. 90+6 Bors (Petrocub)
Sarı kartlar: Dk. 45+3 Lungu, Dk. 83 Puscas (Petrocub), Dk. 63 Ba, Dk. 68 Pelkas, Dk. 90+1 Opoku (RAMS Başakşehir)
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin dördüncü hafta maçında sahasında Moldova ekibi Petrocub ile 1-1 berabere kaldı.
65. dakikada Başakşehir 2. golüne yaklaştı. Piatek'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Pelkas'ın şutunda top kaleciden döndü. Boşta kalan topa Piatek vurdu, kale çizgisi üzerinde Douanla golü önledi. Ardından Figueiredo meşin yuvarlağı ağlara yolladı ancak hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
90+6. dakikada Petrocub beraberliği yakaladı. Sol kanattan Puscas'ın ortasında Bors altıpas önünde kafayı vurdu, kaleci Muhammed topu çeldi ancak hakem topun çizgiyi geçtiği gerekçesiyle gol kararını verdi: 1-1.
Mücadele 1-1 sona erdi.
Son Dakika › Spor › Başakşehir ve Petrocub Berabere Kaldı - Son Dakika
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