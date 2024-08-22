Başiskele Su Sporları Merkezi'nde Çalışmalar Tamamlanıyor - Son Dakika
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Spor

Başiskele Su Sporları Merkezi'nde Çalışmalar Tamamlanıyor

Başiskele Su Sporları Merkezi\'nde Çalışmalar Tamamlanıyor

Kocaeli'nin Başiskele ilçesine inşa edilen Başiskele Su Sporları Merkezi'nde yapılan çalışmalar sona eriyor. Merkez, yelken, kürek ve kano sporlarına hizmet verecek.

22.08.2024 15:46  Güncelleme: 15:47
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesine inşa edilen Başiskele Su Sporları Merkezindeki çalışmalarda sona gelindi.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün de seçim beyannamesinde yer alan su sporları merkezi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Karşıyaka Mahallesi Yeniköy Sahili'nde inşa edilmeye devam ediyor.

Temeli geçtiğimiz nisan ayında atılan yapının cephe sandviç panellerin imalatı tamamlandı. Prefabrik içinde şap imalatını da tamamlayan ekipler, ardından seramik imalatlarını tamamladı. Hızlı tempoda yoğun bir şekilde çalışan ekipler, elektrik ve mekanik işlere de bir yandan devam ediyor.

Başiskele'ye de büyük katma değer sunması beklenen projenin çalışmalarını yakından izleyen Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, proje hakkında ilgili teknik ekibinden bilgiler aldı.

İnceleme sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Özlü, "Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin, şehrimizin denizle bütünleşme vizyonuma katkı sağlamak amacıyla Başiskele'mize kazandırdığı Su Sporları Merkezi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledik. Toplam 2 bin 129 metrekare alana inşa edilen bu tesis; yelken, kürek ve kano sporlarının yanı sıra sosyal alanlarıyla da sporcularımıza ve hemşehrilerimize hizmet verecek" dedi.

Yelken ve deniz küreği sporları için planlanan merkez, kent sporuna büyük değer katacak. Sporcuların eğitim antrenman ve antrenman sonrası kullanım alanları içeren projede idari birimler sosyal alanlar yelken ve kayık depolama alanları da yer alacak. Tesisin hizmete açılmasıyla Kocaeli'deki su sporları kulüplerinin sporcu yetiştirme çalışmalarına ve uluslararası başarılarına katkı sağlanması hedefleniyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Başiskele Su Sporları Merkezi'nde Çalışmalar Tamamlanıyor - Son Dakika

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