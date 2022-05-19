Başkan Ahmet Ataç, milli yüzücü Emre Kahraman'ı kutladı - Son Dakika
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Başkan Ahmet Ataç, milli yüzücü Emre Kahraman'ı kutladı

19.05.2022 14:28
Başkan Ahmet Ataç, milli yüzücü Emre Kahraman'ı kutladı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Yunanistan'da düzenlenen Uluslararası Yüzme Buluşması müsabakalarında 100 metrede altın, 50 metrede gümüş, 200 metrede ise bronz madalya kazanarak Eskişehir'i gururlandıran Emre Kahraman ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Yunanistan'da düzenlenen Uluslararası Yüzme Buluşması müsabakalarında 100 metrede altın, 50 metrede gümüş, 200 metrede ise bronz madalya kazanarak Eskişehir'i gururlandıran Emre Kahraman ile bir araya geldi.

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü, elde ettiği başarılar ile Eskişehir'i gururlandırmaya devam ediyor. Son olarak kulüp sporcularından milli yüzücü Emre Kahraman, Yunanistan'da düzenlenen Uluslararası Yüzme Buluşması müsabakalarında 100 metrede altın, 50 metrede gümüş, 200 metrede ise bronz madalya alma başarısı gösterdi. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da başarılı yüzücü Emre Kahraman ve antrenörü Serkan Aydın ile bir araya geldi. Kahraman ve Aydın, Başkan Ataç'a müsabakalar hakkında bilgiler aktardı.

Sporcuyu, ailesini ve antrenörlerini tebrik eden Başkan Ataç, "Tepebaşı'ndan sportif bir başarı çıkması bizleri her zaman gururlandırmıştır. Sevgili Emre de 30 Nisan- 1 Mayıs tarihleri arasında Yunanistan'da gerçekleştirilen uluslararası müsabakalarda bizleri gururlandırmayı başardı. Kendisini ve ailesini, antrenörlerini ve kulüp yetkililerimizi tebrik ediyor, çalışmalarında daima destek olmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum" dedi.

Başkan Ataç, başarılı sporcu Emre Kahraman'a, Mustafa Kemal Atatürk'ün eseri Nutuk'u armağan etti. - ESKİŞEHİR

Başkan Ahmet Ataç, milli yüzücü Emre Kahraman'ı kutladı
Başkan Ahmet Ataç, milli yüzücü Emre Kahraman'ı kutladı

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Kaynak: İHA

Emre Kahraman, Ahmet Ataç, Yunanistan, Tepebaşı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Ahmet Ataç, milli yüzücü Emre Kahraman'ı kutladı - Son Dakika


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