Başkan Sancak, Balotelli'nin Yunus Akgün'e şiddet uyguladığı iddiasını yalanladı - Son Dakika
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Başkan Sancak, Balotelli'nin Yunus Akgün'e şiddet uyguladığı iddiasını yalanladı

14.05.2022 10:50

Adana Demirspor'da forma giyen Mario Balotelli'nin Galatasaray'dan kiralanan Yunus Akgün'ü tekme tokat dövdüğü iddiası günlerce konuşulmuştu. Televizyona konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ise iddiayı yalanlayarak, "Böyle bir şey mümkün değil. Galatasaray maçı öncesi yalan haberler yapıldı. Balotelli ve Yunus takımda en iyi anlaşan oyuncular." dedi.

Spor gündemi bomba bir iddiayla güne başladı. Türkiye gazetesinin haberine göre, Adana Demir spor'da sezonun flaş ismi İtalyan forvet Mario Balotelli'nin Galatasaray'dan kiralanan ve yine üstün performans gösteren kanat oyuncusu Yunus Akgün'ü tekme tokat dövüp takımdan kovulduğu haberi spor gündemine bomba gibi düşmüştü.

BAŞKAN SANCAK YALANLADI

NTV Spor'a konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak iddiaların külliyen yalan olduğunu söylerken, "Böyle bir şey mümkün değil. Galatasaray maçı öncesi yalan haberler yapıldı. Balotelli ve Yunus takımda en iyi anlaşan oyuncular." dedi.

İKİ YILLI SÖZLEŞMESİ VAR

Adana Demirspor Tesisleri'nin kapı ve pencerelerine de zarar veren Mario Balotelli için Adana Demirspor yönetimi acil olarak toplandı. 2024'e kadar mukavelesi olmasına rağmen ünlü forvet ile yolların ayrılmasına karar verildi.

YUNUS AKGÜN İÇİN 5 MİLYON EURO

Adana Demirspor ile başarılı bir çıkış yakalayan Yunus Akgün, sezon sonu Galatasaray'a dönmeye hazırlanırken, Adana Demirspor cephesinin sarı-kırmızılılara 5 milyon euroluk teklifte bulunacağı öğrenildi.

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Son Dakika Spor Başkan Sancak, Balotelli'nin Yunus Akgün'e şiddet uyguladığı iddiasını yalanladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Sancak, Balotelli'nin Yunus Akgün'e şiddet uyguladığı iddiasını yalanladı - Son Dakika
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