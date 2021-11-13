Üye Girişi
Basketbol: Toplu sonuç - Son Dakika

Basketbol: Toplu sonuç

13.11.2021 22:22
Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında 4, Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 7. haftasında ise 3 maç yapıldı.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında 4, Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 7. haftasında ise 3 maç yapıldı.

Liglerde alınan sonuçlar şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

HDI Sigorta Afyon Belediyesi-Aliağa Petkimspor: 91-70

Türk Telekom- Frutti Extra Bursaspor: 83-82

Darüşşafaka-Bahçeşehir Koleji: 68-66

Büyükçekmece Basketbol- Anadolu Efes: 71-96

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

OGM Ormanspor- TED Ankara Kolejliler: 77-75

Fethiye Belediyespor- Mersin Büyükşehir Belediyespor: 90-74

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Akran Gemlik Basketbol: 93-76

Frutti Extra Bursaspor, Basketbol Süper Ligi, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: Toplu sonuç - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mucize gerçekleşiyor! Norveç berabere kaldı, Cebelitarık'ı 6-0 yenen A Milli Takım avantajı yakaladı 21:51 Mucize gerçekleşiyor! Norveç berabere kaldı, Cebelitarık'ı 6-0 yenen A Milli Takım avantajı yakaladı Artık Türkiye'nin de bir Messi'si var! Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golü mest etti 20:22 Artık Türkiye'nin de bir Messi'si var! Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golü mest etti Fenomenlerin tutuklandığı operasyonun detayları belli oldu! Suçlamalar hayli ağır 19:24 Fenomenlerin tutuklandığı operasyonun detayları belli oldu! Suçlamalar hayli ağır
Bağcılar'da oto galeriye silahlı baskın! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti 18:39 Bağcılar'da oto galeriye silahlı baskın! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti Nihal Candan'ın estetiksiz fotoğrafları ifşa oldu! Eski halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi 17:30 Nihal Candan'ın estetiksiz fotoğrafları ifşa oldu! Eski halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İşte Dünya Kupası'na giden yolda tüm olasılıklar 16:16 A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İşte Dünya Kupası'na giden yolda tüm olasılıklar
Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş 15:17 Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı 15:00 İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
15:17 Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye montajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi
15:17 Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş
15:10 2 çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından öldürüldü
15:00 İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı
14:53 CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti
14:52 Hakan Ural'ın koronavirüs tedavisi sonrası ilk paylaşımı
14:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, samuray kılıcıyla vahşice öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla görüştü
14:04 Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin
14:03 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım
13:10 Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı
Erman Toroğlu'ndan bomba Milli Takım yorumu: Kuntz, sırtını Fatih Terim'e dayayarak doğru yaptı Erman Toroğlu'ndan bomba Milli Takım yorumu: Kuntz, sırtını Fatih Terim'e dayayarak doğru yaptı         
22:11
Burak Yılmaz golcü kimliğini kenara bıraktı! Cebelitarık maçına çılgın asist sayısıyla damga vurdu Burak Yılmaz golcü kimliğini kenara bıraktı! Cebelitarık maçına çılgın asist sayısıyla damga vurdu         
21:04
EDHO TV8'e mi geçiyor? Oktay Kaynarca'dan dizinin akıbetiyle ilgili yeni açıklama EDHO TV8'e mi geçiyor? Oktay Kaynarca'dan dizinin akıbetiyle ilgili yeni açıklama         
19:30
Çalışırken 12'in kattan asansör boşluğuna düşen boya ustası hayatını kaybetti Çalışırken 12'in kattan asansör boşluğuna düşen boya ustası hayatını kaybetti         
18:45
5 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! Oyun oynarken içine girdiği çamaşır makinesi sonu oldu 5 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! Oyun oynarken içine girdiği çamaşır makinesi sonu oldu         
17:37
"İstifa ettim, ikna ettiler" diyen AK Partili Fakıbaba'dan bomba sözler: Tehdit ediliyorum "İstifa ettim, ikna ettiler" diyen AK Partili Fakıbaba'dan bomba sözler: Tehdit ediliyorum         
16:51
Hadise'nin yeğeni ile birlikte paylaştığı fotoğrafa sevgilisi Mehmet Dinçerler'den olay yorum Hadise'nin yeğeni ile birlikte paylaştığı fotoğrafa sevgilisi Mehmet Dinçerler'den olay yorum         
15:30
Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş         
15:10
Babasının öldürdüğü annesini son yolculuğuna uğurlayan minik Niray'ın sözleri yürek yaktı: Gül annem Babasının öldürdüğü annesini son yolculuğuna uğurlayan minik Niray'ın sözleri yürek yaktı: Gül annem         
14:59
CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti         
14:53
Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı         
13:11
Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır         
12:44
AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama         
10:53
Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor         
10:24
Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış         
09:58
SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz         
08:56
Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor         
10:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2021 22:29:13. #1.13#
SON DAKİKA: Basketbol: Toplu sonuç - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement