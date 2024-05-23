Basketbolda THY Avrupa Ligi Dörtlü Final\'e doğru

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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, THY Avrupa Ligi'nde mücadele edecekleri Dörtlü Final'e ilişkin, "Bazı rekorlar kırmış olabiliriz ama buraya 1 sayı farkla bile olsa kazanmak için geldik." ifadelerini kullandı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de yarın başlayacak Dörtlü Final'de yer alacak Fenerbahçe Beko'nun yanı sıra İspanya'dan Real Madrid, Yunanistan'dan da Panathinaikos ve Olympiakos takımlarının başantrenörleri ve birer oyuncu, maçların oynanacağı Uber Arena'da basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Dörtlü Final'e gelme noktasında zor bir iş başardıklarını, çok fazla sorumlulukları olduğunu vurguladı.

İlgilenilmesi ve çözülmesi gereken konulara maç maç baktıklarını ve bu doğrultuda yürüdüklerini dile getiren Jasikevicius, şöyle konuştu:

"Yarın oyuncular çıkıp en iyi oyunlarını oynayacak. Tüm dünyanın gözü burada olacak. Umarım sahaya iyi bir performans yansıtabiliriz. Hep bir sonraki maçı, bir sonraki antrenmanı düşündük. İyi bir takımımız var. Büyük beklentiler koymadan ilerlemek lazım. Büyük hedefler koymamak, günlük hedefler koyarak üzerine ekleyerek ilerlemek lazım. Bence biz sahaya çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bunlar kendimiz için önemliydi. Asist sayısı, 3 sayı basket rekoru, Nigel'ın bireysel rekoru güzeldi. Bazı rekorlar kırmış olabiliriz ama buraya 1 sayı farkla bile olsa kazanmak için geldik. Bu, beni mutlu eder."

2009 yılında oyuncu olarak Berlin'de yaşadığı şampiyonluğun çok özel olduğunu vurgulayan ve o gün Panathinaikos oyuncusu Kostas Sloukas'ın kadroda yer almadığını hatırlatan Jasikevicius, Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'a "Ergin belki yarın da kadro dışı bırakmayı düşünebilirsin." diyerek takıldı. Litvanyalı çalıştırıcının, Ergin Ataman'ın, normal sezonda Panathinaikos'un kazandığı maçta Sloukas'ın sakat olduğunu söylemesi üzerine "Her şey yolunda gittiyse bunu değiştirme bence. Kostas'ı kadroya almasan da olur." ifadeleri salondakileri güldürdü.

Maçlarda küçük ayrıntıların önemli olduğunun da altını çizen Jasikevicius, "Bur faul, bir ribaunt fark oluşturabiliyor. Ama skor buluyor olmanız lazım, savunma yapmanız lazım. Hayat size fırsatlar sunuyor ve bu fırsatları yakalamak çok önemli. Her zaman oyuncularımızla baskı üzerimizde olsun, bu sorumluluğu hissedelim istiyoruz. Diğer koçlara katılıyorum. Sahaya çıkıp savaşmalısınız. Kim favoriymiş, kim değilmiş benim çok umrumda değil. Her gün sahada mücadelenizi ortaya koymalısınız." diyerek sözlerini tamamladı.

Hayes-Davis: "Günün sonunda Dörtlü Final'de ne olacağını asla kestiremezsiniz"

Fenerbahçe'nin ABD'li basketbolcusu Nigel Hayes-Davis ise Dörtlü Final'e katılan takımları tebrik ederek sözlerine başladı.

Hiçbir takımın yenilmez bir ekip olmadığının altını çizen Hayes-Davis, "Bizim umudumuz da Fenerbahçe taraftarlarına gurur yaşatmak. Bunun için de elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız. Koç ilk geldiği günden itibaren bize güven aşıladı. Rekorların kırıldığı dönemde çok iyi bir ay geçirdik. Müthiş takımlara karşı önemli başarılar elde ettik. Hep birlikte olmamız, takım olarak performans sergilememiz önemliydi. Günün sonunda Dörtlü Final'de ne olacağını asla kestiremezsiniz. Önemli olan kazanmak." açıklamasını yaptı.

Dörtlü Final'in keyfini çıkarmak istediklerini de vurgulayan ABD'li oyuncu, şunları kaydetti:

"Burada önemli olan geldiğin noktanın farkına varıp keyfini sürmek. Şu anda Dörtlü Final'deyiz. Bu maçlarda ayrıntılar son derece önemli, ortadaki topları kapmak için kim kendini yerden yere atacak, ribauntları kim kazanacak. Profesyonel olarak buradayım ve benim ikinci Dörtlü Final'im. Barcelona'da da bunu yaşamıştım. Büyük bir sabırsızlıkla beklediğimi söyleyebilirim. En iyi performansımı ortaya koymaya çalışacağım. Antrenman yaparsınız ve maç günü gelir. Önemli olan maçta ne yaptığınızdır. Umarım ben de takımımın finale çıkmasına yardımcı olurum."

Ergin Ataman: "Önümüze büyük hedefler koymaktan asla ürkmeyiz"

Yunanistan ekibi Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, takımı Dörtlü Final'e taşıyacağının sözünü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek sözlerine başladı.

Panathinaikos'un Avrupa'da gelmiş geçmiş en başarılı kulüpler arasında yer aldığının altını çizen Ataman, "Burada bulunmak çok güzel. Bununla gurur duyuyorum. Bütün taraftarlar bunun keyfini çıkarsın. Herkes yedinci şampiyonluğu bekliyor. Yedinci yıldız gelecek. Bu bir milli maç değil. Ben burada Türk koç olarak Yunan takımının başında sahada olacağım. Tabii ki burada herkes bu kupayı kazanmak için sahaya çıkacak. Bu benim altıncı Dörtlü Final'im. Karakterli, iyi oyuncular seçerseniz iyi bir yol çizersiniz. Önümüze büyük hedefler koymaktan asla ürkmeyiz. Şimdi Dörtlü Final'deyiz. Burada en büyük hedef kupayı kazanmak. Bizim de hedefimiz kupayı kazanmak." diye konuştu.

"Fenerbahçe Kulübü ve Fenerbahçe taraftarına çok büyük saygım var"

Takımın kamp yaptığı otele girişi sırasında bazı taraftarlar ve Alman polisiyle tartışma yaşaması hakkında da konuşan Ataman, şunları söyledi:

"Beni destekleyen herkese teşekkür etmek istiyorum. Alman polisinden Avrupa Ligi CEO'suna kadar. Ama basın toplantısında küçük insanların yaşattığı önemsiz şeylerle ilgili konuşmak istemiyorum. 10-15 kişilik provokatör bir gruptu bu, Fenerbahçe'yi temsil etmiyor. Fenerbahçe Kulübü ve Fenerbahçe taraftarına çok büyük saygım var. Ben burada basketbol konuşmak istiyorum. Ben oyuncularıma ve kulübüme inanıyorum. Taraftarlarımızın müthiş duyguları ve desteğiyle bunu başardık. Yeni bir dönem var. Biz burada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Panathinaikos'ta çalışıyorsanız hiçbir hedefe vardığınızda rahatlayamazsınız. Taraftarımız önce play-off sonra Dörtlü Final istedi. Şimdi de 7. yıldızı istiyor. Rakiplerimize büyük saygımız var ama bizim için de şampiyonluk en büyük motivasyon."

Ergin Ataman'la birlikte basın toplantısında yer alan Panathinaikoslu basketbolcu Kostas Sloukas, yarın karşılaşacakları Fenerbahçe Beko'nun harika bir takım olduğunu söyledi.

Çok iyi bir maç olacağını söyleyen Yunan basketbolcu, "Her pozisyonda etkili oyuncuları var. Bir tarafta taktik vardır, bir tarafta da ne kadar kazanmak istediğiniz önemlidir. Küçük ayrıntılar çok öne çıkacaktır. Tabii ki deneyimli oyuncular var. Ama bence şans bu oyunun bir parçası. Umarım şans bizim yanımızda olur. Ergin Ataman, son derece iyimser bir antrenör. Bunu başarısıyla ortaya koydu, büyük işler başardı. Bu havayı soyunma odasında da yaşıyoruz. Panathinaikos olarak Avrupa'nın en önemli organizasyonunda başarılı olmaya çalışacağız. 2009'da her ne kadar kadroda olmasam da buradaydım. Sarunas Jasikevicius harika bir oyuncuydu ve 2009'daki Panathinaikos kadrosunun gelmiş geçmiş en iyi kadro olduğunu düşünüyorum. 2016'da ben Fenerbahçe'deyken burada uzatmalarda kaybettik. 20 sayı geriden gelmiştik ve maçı uzatmıştık. Şimdi müthiş bir takıma karşı oynayacağız, kazanıp finale çıkmak istiyoruz." dedi.

Bartzokas: "Abartmadan oyununuzu ortaya koymak kolay bir şey değil"

Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas, geçen yıl finalde Real Madrid'e kaybettikleri maçı geride bıraktıklarını ifade ederek sözlerine başladı.

Kadrodan birçok oyuncunun eksildiğini, bunun yerine yeni oyuncularla Dörtlü Final'e yükseldiklerini kaydeden Bartzokas, şöyle devam etti:

"Burada en önemli şey, hepimizin aynı yerde olması. Çok önemli oyuncuları kaybettik. Sadece sahada değil saha dışında da başarılı olan oyunculardan kurulu bir takımız. Mütevazı ve motive olmamız gerekiyor. Geçen sene son saniyede kaybettik. Bugün yine buradayız. Vazgeçmeyen oyunculardan kurulu bir takımız. İlk defa THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'de yer aldığınız zaman farklı duygular hissediyorsunuz. Tüm dünya sizi takip ediyor. Abartmadan oyununuzu ortaya koymak kolay bir şey değil. Burada birden fazla kez mücadele etmeniz gerekiyor. İlk Dörtlü Final'inizde kupayı kazanamazsınız demiyorum tabii ki ama bu zor bir şey. Berlin harika bir şehir. Umarım güzel hatıralarla ayrılacağım bir sezon olur."

Takım kaptanı Kostas Papanikolaou da Dörtlü Final'de her zaman oyuncuların üzerinde baskı olduğunun altını çizerek, "Burada herhangi bir favori yok. Sezon boyunca müthiş mücadele ettik. Yine en iyisini yapmak istiyoruz. Real Madrid'e karşı oynayacağız. Elde ettiği sonuçlar ve mevcut durum itibarıyla en iyi takım görünümündeler. Ama bu yenilmez bir takım oldukları anlamına gelmiyor. Biz onlara çok saygı duyuyoruz. İyi insanlardan kurulu bir takımız. Herhangi bir çekincemiz ve korkumuz yok." ifadelerini kullandı.

Mateo: "Önce Olympiakos'u mağlup ederek finale yükselmemiz gerekiyor"??????

Son şampiyon Real Madrid'in başantrenörü Chus Mateo, normal sezonu zirvede tamamlamalarının favori oldukları anlamına gelmediğini dile getirdi.

Dörtlü Final'de yer almanın güzel olduğunu söyleyen Mateo, "Önemli bir takımla iyi bir maç yapacağız. Bizim şampiyonluk ünvanını korumak gibi bir derdimiz yok. O şampiyonluğu kulübümüze kazandırdık. Bu yeni bir turnuva, ortada yeni bir kupa var. 11'inci kez kazandık bu kupayı. Şimdi yarı finalde kazanabilecek miyiz, buna bakmamız lazım. Yarı finale odaklandık. Rakibe saygı duyuyorum. Biz hala çok iştahlı, çok açız. Daha önce ne olduğuna hiç bakmıyoruz. Önemli olan yarı finali kazanmak. Geçmişte olanın önemi yok." açıklamasını yaptı.

Takımın önemli isimlerinden Rudy Fernandes'in jübile yapacağına dikkati çeken Mateo, şunları söyledi:

"O son kupayı Rudy'ye vermek istiyoruz. Gabriel Deck sakatlığı nedeniyle bizimle olamayacak. Şu anda final bana uzak geliyor. Bizim önce Olympiakos'u mağlup ederek finale yükselmemiz gerekiyor. Sadece bu maça odaklandık. En başta söylediğim gibi favori kelimesi sadece basketbolseverlerin kullanabileceği bir kelime. Biz burada Dörtlü Final deneyiminin nasıl bir şey olduğunu biliyoruz ve burada 'Diğerlerine göre daha iyiyiz.' yanılgısına düşmek, en aptalca yanılgı olur. Spor bazen size öyle dersler verir ki... Kulübüme de bunu her zaman anlatmaya çalışıyorum. Her zaman en iyisini yapmamız lazım. Bizde bu ruh var, bunu sahaya yansıtacağız."

Chus Mateo ile birlikte basın toplantısında konuşan Real Madridli oyuncu Walter Tavares de çok iyi ve bu kupayı daha önce kazanmış takımlarla mücadele edeceklerini vurguladı.

Her takımın önemli oyunculara sahip olduğunu ifade eden Tavares, "Amacımız geçen yıl olduğu gibi yine şampiyon olmak. Hocanın da söylediği gibi biz geçmişe değil geleceğe odaklanıyoruz. Yarın kazanmamız gereken bir maç var. Kimse bizi dün yaptıklarımızla hatırlamayacak, yapacaklarımızla hatırlayacak. Her takımın şansı var. Yarınki maça odaklandık. Biz Real Madrid olarak kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Basın toplantısı, toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı.