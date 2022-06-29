Başpehlivan Gürbüz, altın kemerin 'ebedi sahibi' olmak istiyor - Son Dakika
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Başpehlivan Gürbüz, altın kemerin 'ebedi sahibi' olmak istiyor

29.06.2022 09:34

- Başpehlivan Gürbüz, altın kemerin 'ebedi sahibi' olmak istiyor 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanması durumunda altın kemerin 'ebedi sahibi' olmayı hak edecek olan Ali Gürbüz, "Ebedi altın kemer yıllardır sahibini arıyordu, bu hafta sonu inşallah ebedi altın...

- Başpehlivan Gürbüz, altın kemerin 'ebedi sahibi' olmak istiyor

EDİRNE - 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanması durumunda altın kemerin 'ebedi sahibi' olmayı hak edecek olan Ali Gürbüz, "Ebedi altın kemer yıllardır sahibini arıyordu, bu hafta sonu inşallah ebedi altın kemerin sahibi olacağım" dedi.

Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda 1-3 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne sayılı günler kala, başpehlivanlar başta olmak üzere binlerce pehlivan, Edirne'ye gelmeye başladı. Şükrüpaşa Atletizm Sahası'nda antrenman gerçekleştiren Antalyalı başpehlivan Ali Gürbüz, İHA'ya açıklamalarda bulundu.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri geçen yıl korona virüs tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilemeyince, ebedi altın kemer uygulamasında aranan 3 yıl art arda başpehlivanlık şartı bu yıl 2019, 2021 ve 2022 yılları olarak baz alınacak. 2019 ve 2021 yıllarında gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Gürbüz, bu yıl da şampiyon olursa ebedi altın kemerin sahibi olacak.

Gürbüz, "Bu sene çok önemli"

Kırkpınar'da art arda üç defa başpehlivan olanların ebedi sahibi olduğu altın kemerin bu yıl sahibi olmayı istediğini söyleyen başpehlivan Gürbüz, 15 Kasım'dan beri aralıksız olarak Kırkpınar'a hazırlandığını belirtti. Tüm hazırlıklarını tamamladığını anlatan Gürbüz, hem fiziksel olarak hem de mental olarak Kırkpınar'a hazır olduğuna değindi. Bu seneki güreşlerin kendisi için çok önemli olduğunun altını çizen Gürbüz, ebedi altın kemerin sahibi olmayı istediğini söyleyerek, "Allah hakkımızda hayırlısını versin. Ebedi altın kemer yıllardır sahibini arıyordu, bu hafta sonu inşallah ebedi altın kemerin sahibi olacağım" dedi.

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Başpehlivan Ali Gürbüz seriyi tamamlayıp altın kemerin ebedi sahibi olmak istiyor Başpehlivan Ali Gürbüz seriyi tamamlayıp altın kemerin ebedi sahibi olmak istiyor Başpehlivan Orhan Okulu Kırkpınar'da yeniden altın kemeri kuşanmayı hedefliyor Açıklaması Başpehlivan Orhan Okulu Kırkpınar'da yeniden altın kemeri kuşanmayı hedefliyor Açıklaması
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başpehlivan Gürbüz, altın kemerin 'ebedi sahibi' olmak istiyor - Son Dakika

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