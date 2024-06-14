Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi - Son Dakika
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Spor

Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi

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Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Batshuayi, Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Batshuayi, Galatasaray ile de görüşmüştü. Ancak, sarı-kırmızılıların maaş teklifi Belçikalı oyuncunun beklentilerini karşılamadı. Batshuayi, Fenerbahçe ile yıllık 4 milyon euro civarında bir maaş karşılığında anlaştı ve kısa süre içinde imzayı atacağı öğrenildi.

14.06.2024 17:01
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Süper Lig devi Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Batshuayi için Galatasaray devreye girmişti. Yıldız golcüyü takımda tutmak isteyen sarı-lacivertli yönetim, yıldız futbolcu için kararını verdi.

GALATASARAY MASADAN KALKTI

Icardi'nin aldığı 10 milyon euro maaşı örnek gösteren Batshuayi, pazarlıklara 7 milyon euro'dan başlamış ve konuşmalar fazla sürmeden sona ermişti.

FENERBAHÇE ANLAŞTI

Fenerbahçe ile yaptığı görüşmenin ardından sözleşme uzatma teklifini kabul eden Batshuayi'nin kısa süre içinde imzayı atacağı öğrenildi. Belçikalı oyuncunun sarı-lacivertlilerden yıllık 4 milyon euro civarında bir maaş alacağı öne sürüldü.

Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Michy Batshuayi, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Emre Akcay: Fenere kayyum atanıcak soylemedi demeyin gene ağlıycaklar 33 35 Yanıtla
  • Kürsat Dalbay: inek gibi sagiyorlar feneri 31 15 Yanıtla
  • Çağatay Kurt: Feneve bir kazık daha :))) büyüksün Galatasaray 11 5 Yanıtla

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