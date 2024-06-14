Süper Lig devi Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Batshuayi için Galatasaray devreye girmişti. Yıldız golcüyü takımda tutmak isteyen sarı-lacivertli yönetim, yıldız futbolcu için kararını verdi.
Icardi'nin aldığı 10 milyon euro maaşı örnek gösteren Batshuayi, pazarlıklara 7 milyon euro'dan başlamış ve konuşmalar fazla sürmeden sona ermişti.
Fenerbahçe ile yaptığı görüşmenin ardından sözleşme uzatma teklifini kabul eden Batshuayi'nin kısa süre içinde imzayı atacağı öğrenildi. Belçikalı oyuncunun sarı-lacivertlilerden yıllık 4 milyon euro civarında bir maaş alacağı öne sürüldü.
Son Dakika › Spor › Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi - Son Dakika
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