Batuhan Hınçal: "Zafer Turan ile yollarımızı ayırdık" - Son Dakika
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Batuhan Hınçal: "Zafer Turan ile yollarımızı ayırdık"

22.02.2022 15:57
Batuhan Hınçal: "Zafer Turan ile yollarımızı ayırdık"

Eyüpspor İdari Menajeri Batuhan Hınçal, İHA'ya yaptığı açıklamada, Teknik Direktör Zafer Turan ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Eyüpspor İdari Menajeri Batuhan Hınçal, İHA'ya yaptığı açıklamada, Teknik Direktör Zafer Turan ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da Teknik Direktör Zafer Turan ile yollar ayrıldı. Konuya ilişkin İHA'ya konuşan Eyüpspor İdari Menajeri Batuhan Hınçal, son haftalarda elde edilen sonuçların ardından ayrılık kararının alındığını belirtti.

Ligde oynadığı 24 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucu 42 puan toplayan Eyüp temsilcisi, 6. sırada bulunuyor. - İSTANBUL

Batuhan Hınçal: Zafer Turan ile yollarımızı ayırdık

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İhlas Haber Ajansı, Zafer Turan, Spor Toto, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Batuhan Hınçal: 'Zafer Turan ile yollarımızı ayırdık' - Son Dakika Spor


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