Balıkesir Üniversitesi\'nde Bisiklet Hareketliliği Etkinliği Düzenlendi

Spor

Balıkesir Üniversitesinde, bisiklet hareketliliğini desteklemek ve farkındalık oluşturmak amacıyla, "Bisiklet Hareketliliğine Sen de Katıl" temalı bisiklet turu düzenlendi.

baün Çağış Yerleşkesinde gerçekleşen etkinlikte, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesindeki Bisiklet Topluluğu üyesi öğrenciler, Kuva-yi Milliye Kapısında buluşarak, Sağlık Bakanlığı tarafından üniversiteye temin edilen bisikletleriyle yerleşke turu gerçekleştirdi.

Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu'da yerleşke boyunca pedallayan öğrencilerle rektörlük önünde bir araya geldi. Üniversite üst yönetiminin de eşlik ettiği Rektör Prof. Dr. Oğurlu, spor dostu üniversite kimliği ile bisiklet hareketliliğini desteklediklerini dile getirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle yerleşkede bisiklet yollarının ayrılarak düzenlendiğini belirten Rektör Oğurlu, öğrencilerin taleplerini de dikkate alarak yerleşkedeki bisiklet hareketliliğini ve sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri desteklemeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi. Bisiklet Topluluğu Akademik Danışmanı Arş. Gör. İbrahim Misir ve topluluk üyesi öğrenciler de ilgi ve destekleri için Rektör Prof. Oğurlu'ya teşekkür ederek, Balıkesir Üniversitesi öğrencilerini de topluluğun etkinliklerine katılmaya davet etti.

Bisiklet Topluluğu, faaliyetlerini; BAÜN Alparslan Türkeş Stadyumu içerisinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi destekleriyle kurulan topluluk odası ve atölyede sürdürüyor. - BALIKESİR