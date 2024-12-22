Bayraklı'da Kış Spor Okulları 3 Bin 525 Kişiyi Sporla Buluşturdu - Son Dakika
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Bayraklı'da Kış Spor Okulları 3 Bin 525 Kişiyi Sporla Buluşturdu

Bayraklı\'da Kış Spor Okulları 3 Bin 525 Kişiyi Sporla Buluşturdu

Bayraklı Belediyesi, kış sezonunda düzenlediği spor kurslarıyla 3 bin 525 kişiyi spora kazandırdı. Belediye Başkanı İrfan Önal, yaz ve kış boyunca sporun önemini vurguladı ve daha fazla sporcu yetiştirmek için çalışmaların devam edeceğini açıkladı.

22.12.2024 11:44  Güncelleme: 11:48
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Bayraklı Belediyesi, bu yıl 16 branşta açtığı kış spor okullarını 3 bin 525 kişiyi sporla buluşturdu. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Binlerce çocuğumuzu ve gencimizi yaz ve kış sezonunda sporla buluşturuyoruz, yeteneklerini keşfetmelerini sağlıyoruz" dedi.

Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, her yaş grubuna yönelik spor kursları düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda kış sezonunda; futbol, basketbol, voleybol, bale, jimnastik, aerobik, pilates, zumba, yoga, kick boks, tekvando, karate, atletizm, badminton, güreş ve engelli basketbolu olmak üzere 16 branşta kurs düzenleniyor. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen kurslara bu yıl 2 bin 804 kursiyer katılırken, 721 lisanslı sporcu ile birlikte toplamda 3 bin 525 kişi sporda bir araya geldi. Yeni yılda da spor dolu bir program hedefleyen Bayraklı Belediyesi, 2025 Ocak ayından itibaren masa tenisi ve hentbol branşlarında faaliyetlere başlayacak. Kış Spor Okulları'na katılmak isteyenler, Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisinde kayıt yaptırabiliyor.

Yatırımlar ve destekler sürecek

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Her yaş grubundaki vatandaşlarımızı spora teşvik etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Spor yatırımlarımızı imkanlarımız dahilinde artırarak, sporcularımıza yönelik projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Çocuklarımız ve gençlerimiz için hayatın her alanında elimizden gelenin en iyisini yapıyor; herkes için spor, herkes için sağlıklı yaşam anlayışını destekliyoruz. Ayrıca, Bayraklı Belediyesi altyapısında yetişen sporcularımızın başarılarını görmek bizler için büyük bir gurur kaynağı. Hedefimiz, daha fazla sporcu yetiştirerek büyük başarılar elde etmek. Herkesi düzenlediğimiz spor kurslarına davet ediyorum" ifadelerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, İrfan Önal, Yaşam, Spor, Son Dakika

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