Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre, 31 Temmuz 2022 tarihinde Hollanda 'da yapılacak Boccia Challenger şampiyonasına katılacak milliler, Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'nde (THOM) çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA

Hollanda, Aksaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Bedensel Engelliler Boccia Milli Takımı, Aksaray'da hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

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