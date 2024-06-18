Bellingham'ın yaptığı yoruma bakın! Arda Güler'den ikonik paylaşım - Son Dakika
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Bellingham'ın yaptığı yoruma bakın! Arda Güler'den ikonik paylaşım

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Milli futbolcumuz Arda Güler, Gürcistan'ı 3-1 mağlup ettiğimiz karşılaşmaya damgasını vurdu. Attığı golle tarihe geçen ve maçın adamı seçilen Arda, müsabakanın ardından ikonik gol sevincini "Türk'e durmak yaraşmaz" notuyla paylaştı. Bu paylaşım beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken, Real Madrid'de takım arkadaşı Jude Bellingham genç yıldızın fotoğrafına "Hiç şaşırmadım abi" yorumunu yaptı.

18.06.2024 23:15
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3-1 kazandığımız Gürcistan maçında attığı golle milyonları ayağa kaldıran Arda Güler, karşılaşmanın ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Instagram hesabından ikonik gol sevincinin fotoğrafını paylaşan Arda Güler, "Türk'e durmak yaraşmaz" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım;

Bellingham'ım yorumuna çok şaşıracaksınız! Arda Güler'den ikonik paylaşım

BELLINGHAM: HİÇ ŞAŞIRMADIM ABİ

19 yaşındaki yıldız Gürcistan ağlarına harika bir gol atarken, onu ilk kutlayan Real Madrid'den takım arkadaşı Thibaut Courtois oldu. Belçikalı kaleci sosyal medya hesabından Arda Güler için "Ardaaa Abi" ifadelerini kullandı. Jude Bellingham ise Arda Güler'in golüne, "Hiç şaşırmadım abi" yorumunu yaptı.

Bellingham'ım yorumuna çok şaşıracaksınız! Arda Güler'den ikonik paylaşım

ATTIĞI GOLLE TARİHE GEÇTİ

19 yaşındaki genç oyuncu, 65. dakikada ceza sahası dışından harika birşut çekti ve kalecinin sağından topu ağlarla buluşturmuştu. Arda Güler, attığı bu golle Milli Takımımız adına Avrupa Şampiyonası finallerinde gol atan en genç futbolcumuz oldu. Arda Güler ayrıca (19 yaş 114 gün), Cristiano Ronaldo'yu (2004; 19 yaş 128 gün) geride bırakarak Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu oldu.

Bellingham'ım yorumuna çok şaşıracaksınız! Arda Güler'den ikonik paylaşım

MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

Gürcistan'ı 3-1 yendiğimiz maça attığı golle damga vuran Arda Güler, müsabaka sonrası UEFA tarafından maçın oyuncusu seçildi.

Bellingham\'ın yaptığı yoruma bakın! Arda Güler\'den ikonik paylaşım

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Son Dakika Spor Bellingham'ın yaptığı yoruma bakın! Arda Güler'den ikonik paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • barış özcan: Helal olsun be çocuk, yüzümüzü güldürdün, ALLAH ta hep senin yüzünü güldürsün inşallah. Tertemiz, pırlanta gibi bir futbolcu oldun, taraflı tarafsız herkes tarafından seviliyorsun, bozma çizgini. 56 2 Yanıtla
  • Çağatay Kurt: Aferin sana Arda Türk ve müslüman olman ayrı bir gurur senin için koçum benim 52 4 Yanıtla
  • Ozkan Otu: Allah nazardan saklasın inşallah turkıyenın gururu 47 2 Yanıtla
  • kuzeyli baba: büyük futbolcu olacak 42 4 Yanıtla
  • Emin Erol: balondor ödülünü alan tek Türk olucak 10 0 Yanıtla
  • Ömer Gündoğdu: Bellingham da İngiltere’nin galibiyet golünü atmıştı . 7 0 Yanıtla
  • Kemal: Belingham bile biliyor biz bilmiyoruz 3 0 Yanıtla

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