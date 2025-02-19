Belözoğlu: Kasımpaşa Maçı Kritik - Son Dakika
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Belözoğlu: Kasımpaşa Maçı Kritik

Belözoğlu: Kasımpaşa Maçı Kritik

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Kasımpaşa ile oynayacakları maçı kritik bir viraj olarak görüyor.

19.02.2025 13:03
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Takımın son haftalardaki performansını değerlendiren Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, hedeflerinin Kasımpaşa karşılaşmasında iç saha avantajını kullanarak puan kayıplarını telafi etmek olduğunu vurguladı. Belözoğlu, "Kasımpaşa maçını burada kazanıp, arkadaki dörtlü bloktan uzaklaşmak adına ön bir viraj olarak görüyoruz" dedi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Kasımpaşa maçı öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Hakemin kararına saygı duyuyorum, ancak eşitlik bekliyorum"

Adana Demirspor müsabakasında ilk yarının sonunda hakemle yaşadığı diyalog sonucu kırmızı kart gören Emre Belözoğlu, bu durumu şu sözlerle anlattı: "Devre arasında hakemin yanına giderek maçın gergin olmadığını, sakin kalınması gerektiğini söyledim. Ancak hakem, kurallar gereği kırmızı kart göstermesi gerektiğini belirtti. Karara saygı duyuyorum fakat diğer teknik direktörlerin benzer durumlarda kart bile görmemesi üzücü. Benim hakemlere kötü bir sözüm veya davranışım olmadı. Yine de kurallar gereği verilen kararı kabul ettim."

"İyi oyun var ama skora yansımıyor"

Son 4 maçta kaybedilen puanlara değinen Emre Belözoğlu, takımın daha fazla puanı hak ettiğini belirtti. Belözoğlu, "Son 4 maçta en az 4 puan daha almalıyız diye düşünüyorum. Aslında hakkımız 6, hatta 9 puandı. Ancak fırsatları değerlendiremedik. Özellikle Başakşehir ve Adana Demirspor maçlarında çok net pozisyonlar kaçırdık. Oyunumuzdan memnunum ama bunu skora yansıtmalıyız" ifadelerini kullandı.

44 yaşındaki teknik adam, Kasımpaşa maçıyla ilgili de rakibin bireysel kalitesine dikkat çekerek, "Bu maçı kazanmamız gerekiyor. Her maça kazanmak üzere planlar yapacağımızı söylemiştim. Bu maç da onlardan bir tanesi. Kasımpaşa bireysel kalitesi yüksek bir takım. Defansif anlamda da iyi hazırlanmamız gereken bir maç var. Ofansif anlamda da bence kırılmalar yaşayabilecek bir takım gibi görünüyor. Ama ne olursa olsun her maçın bu ligde zorluğu var. Onlar da son hafta Fenerbahçe'ye kaybettiler. Kasımpaşa maçını burada kazanıp, arkadaki dörtlü bloktan uzaklaşmak adına ön bir viraj olarak görüyoruz. Seyircimizin desteğini, camiamızın desteğini bekliyoruz. Onlar olmadan başaramayacağımızı birçok kez dile getirdim. Ama özellikle cumartesi günü öğlen saatinde eşlerini, sevdiklerini, ailelerini, çoluklarını, çocuklarını alıp bize destek olmaya onları bekliyorum" cümlelerine yer verdi.

"Pozisyona giriyoruz, sonuçlandıramıyoruz"

Takımın gol yollarında yaşadığı sıkıntılara da açıklık getiren Belözoğlu, "Pozisyona girmekte sorun yaşamıyoruz ama sonuçlandırmada eksiklerimiz var. Bu alanda oyuncularımızla özel çalışmalar yapıyoruz. Gol kaçıran oyuncularımızı da motive etmek bizim görevimiz. Taraftarlarımızdan da zor anlarda oyuncuların yanında olmalarını istiyorum" diye konuştu.

"Yabancı hakem konusunda yorum yapmak istemiyorum"

Son dönemde gündemde olan yabancı hakem tartışmalarına da değinen Belözoğlu, bu konuda yorum yapmak istemediğini aktardı. Emre Belözoğlu, "Hakemler, teknik adamlar, futbolcular her zaman performanslarıyla eleştirilebilir. Bunu çok doğal karşılamak lazım. Ama bu güvensizlik ortamı olduğu sürece farklı farklı kararların çıkması da çok doğal diye düşünüyorum. Özellikle hakemlerin kendi arasında bir ve bütün olmadıklarını görüyorum. Bu anlamda çok iyi gözlemim olduğunu düşünüyorum. Onların bir ve bütün olmadığı dönemde başka türlü kararların çıkmasında herkesin doğal karşılaması lazım" şeklinde konuştu.

"En önemli maç önümüzdeki maçtır"

Önlerinde zorlu bir fikstür olduğunu hatırlatan başarılı çalıştırıcı, Kasımpaşa mücadelesini kritik bir viraj olarak gördüğünü vurguladı. Kırmızı-beyazlı takımın teknik direktörü, "Geldiğimizde zorlu bir fikstürle başladık. Ancak benim için en önemli maç, oynayacağımız bir sonraki maçtır. Şu an sadece Kasımpaşa maçına odaklandık. Taraftarlarımızın desteğiyle bu maçı kazanmak istiyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Belözoğlu: Kasımpaşa Maçı Kritik - Son Dakika

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