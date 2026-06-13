Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bandırma Bordo Basketbol, uzun forvet Berk Demir ile anlaşma sağladı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yeni sezon kadro yapılanması çalışmaları kapsamında deneyimli basketbolcu Berk Demir ile sözleşme imzalandığı bildirildi.
Açıklamada, yeni sezon hedefleri doğrultusunda güçlü ve rekabetçi bir kadro oluşturma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
Son Dakika › Spor › Berk Demir Bandırma Bordo Basket'le Anlaştı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?