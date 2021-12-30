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Beşiktaş-Altay maçının ardından - Son Dakika

Beşiktaş-Altay maçının ardından

30.12.2021 23:56
Beşiktaş-Altay maçının ardından

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Ziraat Türkiye Kupası'nda Altay'ı 1-0 yenerek son 16 turuna yükselen takımının ikinci yarıda istediklerini yaptığını söyledi.

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Ziraat Türkiye Kupası'nda Altay'ı 1-0 yenerek son 16 turuna yükselen takımının ikinci yarıda istediklerini yaptığını söyledi.

Karaveli, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ilk yarıda takımının yavaş oynadığına ve pas hızını artıramadığına dikkati çekerek, "Bu kendi yarı alanında savunma yapan rakibimizin işini kolaylaştırdı. Güven ve Batshuayi'den koşular istedik. Bu da yeterli seviyede değildi. İkinci yarı biraz daha pas hızımızı artırdık. Bu sefer ön taraftaki kayıplarla topa sahip olamadık. Pjanic ve Alex ile organize ataklar yapmayı düşündük. Kilit nokta ilk golü atmaktı. Bazı şeylerin kolaylaşacağını biliyorduk. Gol gecikti ama sonrası kolay oldu." diye konuştu.

Rakibe pozisyon verdiklerini vurgulayan Karaveli, "Bunlar rakibin organize gelmesiyle olmadı. Stoperlerimizin veya merkezdeki oyuncularımızın doğru tercih yapmamasından kaynaklandı. Yılın son maçı ve bir kupa maçı, alınan galibiyet bizim için sevindirici." ifadelerini kullandı.

Altay karşısında rotasyon yapmak zorunda kaldıklarını anlatan Karaveli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir önceki maçımızı 3 gün önce oynadık. Bu sezonki 26. resmi maçtı. Oyuncular yüksek tempodan çıkıp sorunlar yaşıyordu. Bazı oyuncular sakatlık riskindeydi. İkincisi de rakibin oyun planına göre bazı oyuncuları değiştirmek, bazılarının da yerini değiştirmek gerekiyordu."

Batshuayi'nin performansı

Michy Batshuayi'nin yeterli performansı gösteremediği ve bu nedenle golcü sorunu olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Karaveli, şunları kaydetti:

"Ben alkışladım ama seyircinin tepkisi vardı. Ondan bazı isteklerimiz var. Bir kısmını yerine getiriyor, bir kısmını yapamıyor. Gol sayısının düşüklüğü, bulduğu gol pozisyonlarında yaptığı vuruşlarda sıkıntı var. Ondan beklenti yüksek. Bu beklentiler karşılanmayınca bazen olumsuzluklar olabiliyor. Oyunun bütününde santrfora atak açısından bakmıyorum. Rakibin ataklarına engel olmakta ondan verim alıyoruz ama gol sayısı, gol pozisyonlarını değerlendirme konusunda sorun olduğu aşikar. Takımın içinden yeni oyuncular, onunla rekabet edecek, onu zorlayacak oyuncular çıkarabileceğimize inanıyorum."

Stoperde farklı isimlere görev verdiğinin hatırlatılması üzerine Karaveli, "En az değiştirmemiz gereken yeri en çok değiştirmek zorunda kalıyoruz. Stoperler en az değiştirilmesi gereken isimler. Necip'i de düşünürsek 5 oyuncumuz var. Bu 5 kişinin içinden bazen maçlara göre, rakip takım oyuncularına göre, bazen onların form durumuna göre en iyi ikiliyi belirlemeye çalışıyoruz. Yanındaki oyuncular da belirleyici olabiliyor. Belki de ligin en genç tandemiyle oynadık. Doğru tandemi bulmaya çalışıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş-Altay maçının ardından - Son Dakika Spor


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