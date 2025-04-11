Beşiktaş, Başakşehir'le 22. Randevuda - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş, Başakşehir'le 22. Randevuda

Beşiktaş, Başakşehir\'le 22. Randevuda

Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Başakşehir ile 22. kez karşılaşacak. Maçta sakatlıklar ve cezalılar etkili olacak.

11.04.2025 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de yarın karşılaşacağı Başakşehir ile 22. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Başakşehir, yarın saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde siyah-beyazlılar, 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyetle aldığı 48 puanla 4. sırada yer alıyor. Turuncu-lacivertliler ise 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyetle topladığı 42 puanla 6. sırada bulunuyor.

22. randevu

Beşiktaş ile Başakşehir, Süper Lig'de bugüne kadar 21 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, 7 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, turuncu-lacivertliler de 6 defa kazandı. 8 müsabaka ise berabere sona erdi. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 26 kez rakip fileleri havalandırırken, Başakşehir ise 24 kez gol sevinci yaşadı.

Sezonun ilk yarısında Başakşehir'in ev sahipliğinde oynanan müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.

Rakibine 4 maçtır kaybetmiyor

Beşiktaş, Başakşehir ile oynadığı son 4 müsabakada kaybetmedi. Siyah-beyazlılar, söz konusu süreçte rakibini 2 kez mağlup ederken, 2 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı. Kartal, rakibine karşı son yenilgisini 2022-2023 sezonunun ilk yarısında Tüpraş Stadyumu'nda oynadıkları mücadelede 1-0'lık sonuçla aldı.

İstanbul ekiplerine karşı üstün

Kara Kartal, Trendyol Süper Lig'de bu sezon İstanbul takımlarının birbirleri ile oynadığı maçlarda en fazla galibiyet alan ve en çok puan toplayan takım konumunda bulunuyor. Siyah-beyazlılar; Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir, Kasımpaşa ve Eyüpspor ile oynadığı 8 müsabakada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 14 puan topladı.

Sakatlıklar can yakıyor

Beşiktaş'ta sağ ayak bileğinde bağ yırtığı olan Felix Uduokhai, uyluk üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Emirhan Topçu, uyluk gerilmesi problemi yaşayan Elan Ricardo'nun yanı sıra Bahtiyar Zaynutdinov'un da forma giymesi beklenmiyor.

Özellikle birçok defans oyuncusunun sakat olması, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in Başakşehir karşısında savunmayı oluşturmakta işini zorlaştıracak. Solskjaer, sakatlık sonrası antrenmanlara başlayan Necip Uysal hakkında son kararını ise bugün gerçekleşecek antrenmandan sonra karar verecek.

Semih ve Tayyip Talha cezalı

Siyah-beyazlılarda, Başakşehir maçında 2 futbolcu, kırmızı kart cezasından dolayı forma giyemeyecek. Kartal'da, Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören Tayyip Talha Sanuç ile Galatasaray derbisinde yaptığı hareket sonrasında 2 maç ceza alan Semih Kılıçsoy, Başakşehir karşısında kadroda yer alamayacak.

Kartal'da 5 oyuncu sınırda

Beşiktaş'ta Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku ve Ciro Immobile de sarı kart sınırında bulunuyor. Söz konusu futbolcular, Başakşehir mücadelesinde kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Göztepe mücadelesinde forma giyemeyecek.

Cihan Aydın düdük çalacak

Beşiktaş ile Başakşehir arasındaki mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Mehmet Salih Mazlum yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak. - İSTANBUL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Başakşehir, Beşiktaş, istanbul, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Başakşehir'le 22. Randevuda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu’nu ziyaret eden Özgür Özel: Aramızda bir anlaşmazlık oldu, kardeşçe hallettik İmamoğlu'nu ziyaret eden Özgür Özel: Aramızda bir anlaşmazlık oldu, kardeşçe hallettik
Samsunspor’da 3 isim Galatasaray maçında yok Samsunspor'da 3 isim Galatasaray maçında yok
Hayvan koleksiyonu için çocuğunu maymunla takas etti Hayvan koleksiyonu için çocuğunu maymunla takas etti
Türkiye’nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi
Ayı saldırısına uğrayan kadından geriye sadece kafası kaldı Ayı saldırısına uğrayan kadından geriye sadece kafası kaldı
Bakan Şimşek’ten yeni enflasyon tahmini Bakan Şimşek'ten yeni enflasyon tahmini
Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi
3 erkeğe direnen kasiyer kız meydan okudu: Bizi kim alabilir 3 erkeğe direnen kasiyer kız meydan okudu: Bizi kim alabilir
Fenerbahçe’de neler oluyor İki kalecinin birden bileti kesildi Fenerbahçe'de neler oluyor? İki kalecinin birden bileti kesildi
Nişanlısına hediye hazırlarken sprey boya kutusu bomba gibi patladı Nişanlısına hediye hazırlarken sprey boya kutusu bomba gibi patladı
Kaza yapan vatandaş, hava yastıklarının açılmamasına isyan etti Kaza yapan vatandaş, hava yastıklarının açılmamasına isyan etti

11:06 Vergi savaşı kızışıyor Çin’den çok sert bir hamle daha Vergi savaşı kızışıyor! Çin'den çok sert bir hamle daha
10:47 Vatandaş neye güvenecek Ünlü zincir markette satılan baharat da kara listeye girdi Vatandaş neye güvenecek? Ünlü zincir markette satılan baharat da kara listeye girdi
10:31 İmamoğlu Silivri’de hakim karşısında İşte ilk sözleri İmamoğlu Silivri'de hakim karşısında! İşte ilk sözleri
10:28 Son seçimi bilen şirketten siyaset kulislerini hareketlendirecek anket Fark 6 puan oldu Son seçimi bilen şirketten siyaset kulislerini hareketlendirecek anket! Fark 6 puan oldu
07:56 Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitri’den skandal meydan okuma Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitri'den skandal meydan okuma
15:19 TBMM’de konuşan Endonezya Cumhurbaşkanı: Gençken benim kahramanım Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet’ti TBMM'de konuşan Endonezya Cumhurbaşkanı: Gençken benim kahramanım Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet'ti
15:17 Çöp yığını içinde ilişkiye giren çift büyük öfkeye sebep oldu Çöp yığını içinde ilişkiye giren çift büyük öfkeye sebep oldu
15:02 Cumhurbaşkanlığı’na atanan isim tartışma yarattı: Kebapçının işi değil Cumhurbaşkanlığı'na atanan isim tartışma yarattı: Kebapçının işi değil
14:47 Yüksel Yıldırım’dan bomba Galatasaray sözleri: Cuma günü göreceğiz Yüksel Yıldırım'dan bomba Galatasaray sözleri: Cuma günü göreceğiz
14:43 Kaleciyle çarpışan genç futbolcu hayatını kaybetti Kaleciyle çarpışan genç futbolcu hayatını kaybetti
14:38 Polis memurunu eşinin gözü önünde böyle dövdüler Polis memurunu eşinin gözü önünde böyle dövdüler
14:34 Ahmet Minguzzi’nin katilleri mahkemede de rahat durmadı Teyze fenalaştı Ahmet Minguzzi'nin katilleri mahkemede de rahat durmadı! Teyze fenalaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2025 11:39:29. #7.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Başakşehir'le 22. Randevuda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement