Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası B Grubu 5. maçında yarın Çekya'nın DSK Basketball Brandys ekibini konuk edecek.

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Geride kalan 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, 7 puanla lider durumda bulunuyor.

DSK Basketball Brandys ise oynadığı 5 maçı da kaybetti ve 5 puanla son sırada yer alıyor.