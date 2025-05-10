Beşiktaş Derbide Fenerbahçe'yi Yendi - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş Derbide Fenerbahçe'yi Yendi

Beşiktaş Fibabanka, Fenerbahçe Beko'yu 72-62 mağlup ederek 14. galibiyetini elde etti.

10.05.2025 20:19
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Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç, Polat Parlak, Ahmet Tatlıcı

Beşiktaş Fibabanka: Needham 5, Berk İbrahim Uğurlu 4, Mathews 20, Terry 10, Sleva 4, Allman 21, Plavsic 2, Yiğit Arslan 6, Morgan, Kerem Kuthan Konan

Fenerbahçe Beko: Zagars, Guduric 3, Tarık Biberovic 4, Hayes-Davis 20, Birch 6, McCollum 8, Sertaç Şanlı 3, Melih Mahmutoğlu 9, Hall 2, Colson 7, Mert Emre Ekşioğlu

1. Periyot: 17-7

Devre: 32-33

3. Periyot: 55-53

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında oynanan derbide Beşiktaş Fibabanka, konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 72-62 yendi.

Bu sonuçla galibiyet serisini 14 maça çıkaran Beşiktaş, ligde 23. galibiyetini aldı. Sarı-lacivert takım ise 3. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Müsabakaya 7-0'lık seriyle başlayan Beşiktaş Fibabanka, 3. dakikayı 7-0 önde geçti. Fenerbahçe Beko karşısında etkili savunma yapan siyah-beyazlılar, 5. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 9-0. Potasını iyi savunan Beşiktaş, üst üste top kayıpları yapan rakibi karşısında 8. dakikayı 11-2 üstün bitirdi. Fenerbahçe'ye kolay sayı şansı vermeyen siyah-beyazlı ekip, derbide ilk çeyreği 10 sayılık avantajla önde kapattı: 17-7.

İkinci periyot karşılıklı basketlerle başlarken Melih Mahmutoğlu ile peş peşe dış atış isabetleri bulan Fenerbahçe Beko, 14. dakikada farkı 4 sayıya düşürdü: 22-18. Bu çeyrekte skor üretmekte zorlanan siyah-beyazlı takım karşısında özellikle pota altından sayılar bulan sarı-lacivertli ekip, periyodun bitimine 34 saniye kala eşitliği yakaladı: 30-30. Basket faullerle skor üreten Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 33-32 üstün girdi.

İkinci yarıya 7-0'lık seriyle giren Beşiktaş Fibabanka, top kayıplarını sürdüren sarı-lacivertli rakibi karşısında 24. dakikayı 43-38 üstün tamamladı. Başa baş geçen mücadelede Hayes-Davis ve Guduric'in basketleriyle Fenerbahçe Beko, periyodun bitimine 40 saniye kala yeniden oyuna dengeyi getirdi: 53-53. Son bölümde Mathews ile pota altından basket bulan Beşiktaş, final periyoduna 55-53 önde gitti.

Son çeyrek dengeli bir oyunla başladı. Mathews ve Allman ile basketler bulan Beşiktaş Fibabanka, Fenerbahçe karşısında son 4 dakikaya 64-60 üstün girdi. Topu iyi paylaşan siyah-beyazlı takım, sarı-lacivertli ekibe kolay sayı şansı vermedi ve 38. dakikayı 68-60 önde geçti. Skor üstünlüğünü koruyan Beşiktaş, derbide Fenerbahçe'yi 72-62 mağlup etti.

Sinan Erdem kapalı gişe

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasındaki Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisi dolu tribünler önünde oynandı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, 16 bin seyirci kapasiteli Sinan Erdem Spor Salonu'nun büyük çoğunluğunu doldurarak takımlarına destek verdi.

Öte yandan, siyah-beyazlı kulüp hafta boyunca taraftarların derbide "beyaz" giyinmesi için çağrıda bulunmuştu.

Başkan Adalı, siyah-beyazlı takımı yalnız bırakmadı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe derbi mücadelesinde takımını yalnız bırakmadı.

Müsabakayı saha kenarından takip eden Adalı, müsabaka öncesinde siyah-beyazlı taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkan Hakan Daltaban, Asbaşkan Murat Kılıç, Genel Sekreter Uğur Fora, Yönetim Kurulu Üyeleri Orhan Özalp ve Özkan Arseven de derbi maçı yerinde takip etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Derbide Fenerbahçe'yi Yendi - Son Dakika

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