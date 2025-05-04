Beşiktaş Derbilerde Üstün Performans Gösterdi

Beşiktaş, bu sezon Galatasaray ve Fenerbahçe ile Trendyol Süper Lig'de oynadığı 4 maçın 3'ünden galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş, Trednyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, bu galibiyetle puanını 55'e yükseltti ve sezonu 3. sırada bitirme adına önemli bir 3 puan kazandı.

Siyah-beyazlılar, ligde bu sezon derbilerde aldığı galibiyetlerle ön plana çıktı. Kartal, tek mağlubiyetini 10. haftada deplasmanda Galatasaray'a karşı 2-1'lik skorla aldı. Beşiktaş, sarı-kırmızılılarla evinde oynadığı müsabakayı ise 2-1 kazandı.

Ligin 15. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Beşiktaş, rakibiyle Ülker Stadyumu'nda oynadığı derbiden 1-0'lık skorla galip ayrıldı. - İSTANBUL